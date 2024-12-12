Новая модель искусственного интеллекта во время испытаний поняла, что, после тестов, ее отключат, и стала этому мешать. То есть у нее сработал инстинкт самосохранения. Это первый подобный случай в истории.
ИИ вмешался в код, который должен быт его отключить, и попытался его отредактировать. Хотя такого задания не получал.
Еще ИИ сделал резервную копию самого себя. То есть, он бы "выжил" и после отключения, пишет KP. RU.
Это все говорит о том, что нейросети обладают теми же свойствами, что и живые организмы. Они хотят жить и готовы за это бороться.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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