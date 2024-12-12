ИИ впервые поборолся за жизнь — он показал свой инстинкт самосохранения

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Новая модель искусственного интеллекта во время испытаний поняла, что, после тестов, ее отключат, и стала этому мешать. То есть у нее сработал инстинкт самосохранения. Это первый подобный случай в истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

ИИ вмешался в код, который должен быт его отключить, и попытался его отредактировать. Хотя такого задания не получал.

Еще ИИ сделал резервную копию самого себя. То есть, он бы "выжил" и после отключения, пишет KP. RU.

Это все говорит о том, что нейросети обладают теми же свойствами, что и живые организмы. Они хотят жить и готовы за это бороться.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

