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Самец горбатого кита проплыл треть окружности Земли ради любимой

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Наука

Самец горбатого кита, за которым десятилетие следят ученые, проплыл более 13 тысяч километров. Он пересек три океана. Ради чего же все это?

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Обычно эти гигантские млекопитающие всегда заплывают далеко. Из пути достигают восьми тысяч километров, но этот самец, побил уже все рекорды.

Ученые, которые все это время следили за животным, уверены, что кит все это время искал самку, пишет KP. RU.

Уточнения

Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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