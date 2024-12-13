Новая трещина под океаном: гибель тектонической плиты

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

На дне Тихого океана вдоль западного побережья США обнаружена огромная трещина в тектонической плите Хуан-де-Фука, которая, вероятно, влияет на сейсмическую активность региона.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Установлено, что трещина может быть связана с землетрясениями у побережья Северной Калифорнии и вулканами в центральном Орегоне. Это стало возможным благодаря детальному анализу сейсмических данных, собранных с помощью подводных сейсмометров.

Исследователи выявили разрыв на плите, который ранее был объектом научных споров. Благодаря современным технологиям удалось с уверенностью подтвердить существование этой структуры.

Трещина формируется в результате слабости, возникшей в месте соединения двух сегментов плиты при её образовании. Она расширяется с глубины вверх, создавая отверстие шириной около 200 километров.

По мнению учёных, материал из глубин выталкивается через этот разлом, что могло способствовать образованию вулканов в регионе около 17 миллионов лет назад. Дыра в плите располагается на глубине от 100 до 250 километров и, как предполагается, в будущем может привести к фрагментации плиты. Однако этот процесс займёт миллионы лет.

Работа подчёркивает важность взаимодействия географических, сейсмических и вулканических процессов в Тихоокеанском регионе. Совпадение трещины с зонами слабости плиты объясняет характер местной сейсмической активности. Это открытие способствует пониманию формирования тектонических структур и их влияния на поверхность Земли.

Уточнения

Литосферная плита — крупный малоподвижный участок земной коры, часть литосферы..

