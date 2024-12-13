Кибератаки: новая угроза на уровне ядерной войны

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Кибератаки могут стать столь же разрушительными, как и ядерное оружие, но их опасность часто недооценивается. В последние годы наблюдаются тревожные признаки: хакеры получают доступ к системам, управляющим энергией, водой и промышленностью, внедряя вредоносное ПО, которое остаётся в ожидании активации. Примеры таких вторжений фиксируются по всему миру.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук

В 2016 году в США хакеры взломали станцию очистки питьевой воды, пытаясь изменить химический состав. Чуть позже атаки на энергосистему Украины оставили целые районы без электричества.

В 2018 году хакеры проникли в энергосистему Великобритании, а в 2019 — в США. Параллельно фиксировались вторжения в нефтехимические и газовые системы, угрожающие безопасности инфраструктуры.

Опасность таких атак кроется в их способности нанести массовый ущерб, распространяющийся на большие территории. Люди могут оказаться без воды, электричества и топлива, что приведёт к серьёзным последствиям для здоровья и жизней.

Особую тревогу вызывает возможность атак на ядерные объекты. Взлом таких систем способен вызвать выбросы радиации, химические утечки или даже катастрофу уровня Чернобыля.

В отличие от ядерного оружия, кибератаки проще замаскировать, а их воздействие может нарастать постепенно. Международные договорённости, направленные на предотвращение ядерных конфликтов, не распространяются на киберугрозы.

Необходимо укреплять защиту критически важных систем. Анализ показывает, что многие компании недостаточно отслеживают попытки взлома, а в некоторых случаях злоумышленники получают доступ на годы. Для предотвращения кибератак требуется комплексный подход, включающий усиление защиты, мониторинг и международное сотрудничество.

Уточнения

Кибервойна (англ. cyberwarfare) — противоборство (война) и противостояние в кибернетическом пространстве (киберпространстве), в том числе компьютерное противостояние в Интернете, одна из разновидностей информационной войны.

