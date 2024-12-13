Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

На расстоянии 40 световых лет от Земли был обнаружен новый мир, схожий с нашей планетой. Это открытие стало возможным благодаря совместным усилиям астрономов, использовавших космические телескопы TESS и CHEOPS, а также наземные обсерватории. Экзопланета Gliese 12b находится в зоне обитаемости, где вода способна существовать в жидком состоянии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Масса планеты составляет 88% массы Земли, а радиус лишь немного превышает земной. Температура на поверхности достигает комфортных 42 градусов Цельсия. Gliese 12b совершает полный оборот вокруг своей звезды за 12,76 дня, находясь на расстоянии всего 10,5 миллионов километров от светила.

Это позволяет ей получать оптимальное количество тепла для поддержания условий, подходящих для жизни.

По данным исследователей, планета представляет собой скалистый мир, что подтверждается высокой плотностью. Однако наличие атмосферы пока под вопросом. Это обстоятельство остается ключевым фактором для оценки потенциальной пригодности экзопланеты для известных форм жизни.

Красный карлик Gliese 12, вокруг которого вращается планета, отличается минимальной вспышечной активностью. Такое поведение звезды значительно повышает вероятность сохранения атмосферы, необходимой для жизни.

В будущем учёные планируют более детальное исследование Gliese 12b с помощью телескопа "Джеймс Уэбб". Это поможет определить состав атмосферы, если она существует.

К 2022 году было зафиксировано лишь 34 экзопланеты земного типа, из которых в зоне обитаемости находится всего 11. Gliese 12b становится одной из редких находок в этом списке, способной подарить новые знания о возможной жизни за пределами Земли.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

