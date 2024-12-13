Алмазный Меркурий: чем удивила ближайшая к Солнцу планета

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Меркурий, самая близкая к Солнцу планета, давно привлекает внимание ученых своими особенностями. Новые исследования проливают свет на удивительные процессы, происходившие миллиарды лет назад, когда на планете существовал океан магмы. В этот период сформировались условия, благоприятные для преобразования углерода в алмазы.

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/PIA03101_Mercury%27s_Southern_Hemisphere.jpg by NASA/JPL., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Меркурий

Согласно данным, собранным с помощью зонда MESSENGER, кора Меркурия богата летучими веществами, включая натрий, серу и графит. Исследователи предположили, что под влиянием высокого давления и температур графит мог трансформироваться в алмазы.

Группа ученых из Китая и Бельгии под руководством Бернара Шарлье воссоздала условия раннего Меркурия в лаборатории. Для этого использовались смеси химических соединений и создавались температуры до 1900 градусов Цельсия. Эксперименты подтвердили возможность формирования алмазов в подобных условиях.

Постепенное охлаждение планеты привело к тому, что алмазы начали подниматься к поверхности. Они осели между металлическим ядром и силикатной мантией, образовав слой, толщина которого сегодня может достигать 200 метров. Этот слой составляет около 1% массы планеты.

Сравнительные исследования показывают, что отдельные алмазы на Меркурии могут быть значительно крупнее земных. Компьютерные модели, проведенные ранее, также указывают на возможность массового преобразования графита в алмазы в результате метеоритных бомбардировок.

По оценкам ученых, запасы алмазов на этой планете могут быть в десять раз больше, чем на Земле. Тем не менее, из-за сложностей доступа и экстремальных условий, Меркурий остается загадкой для современных исследований.

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу.

