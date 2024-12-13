Путешествие за пределы звёзд: новый способ преодолеть световые годы

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Идея путешествия через червоточины всегда привлекала внимание благодаря перспективе сократить многолетние путешествия до мгновений. Однако создание такой структуры сталкивается с рядом серьёзных технических сложностей.

Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

Червоточина представляет собой искривление пространства-времени, образующее туннель между удалёнными точками Вселенной, но любая попытка её использования приводит к мгновенному разрушению. Даже проходящий через неё фотон способен вызвать её коллапс.

Для стабилизации червоточины требуется нечто особенное. Теоретически, отрицательная масса могла бы сдерживать этот процесс, но её существование не подтверждено. Альтернативой может быть использование заряженных чёрных дыр.

При правильной конфигурации их поля могут создать мост, однако такие червоточины остаются крайне нестабильными. Дополнительной сложностью является взаимное притяжение заряженных чёрных дыр, которое может привести к их слиянию.

Решением проблемы могут стать космические струны — гипотетические образования, напоминающие трещины в ткани пространства-времени. Эти объекты, возникшие в первые моменты после Большого взрыва, обладают огромным натяжением.

Если струны соединить с червоточиной, они могут стабилизировать её, удерживая концы туннеля на расстоянии и предотвращая слияние чёрных дыр. Дополнительная струна, замкнутая в петлю, создаёт вибрации, которые приводят к образованию области с отрицательной энергией, что также помогает сохранить туннель.

Несмотря на все усилия, такая червоточина не будет долговечной. Космические струны постепенно теряют массу и исчезают, что неизбежно ведёт к разрушению туннеля.

Однако созданная конструкция может оставаться стабильной достаточно долго, чтобы передать сообщения или переместить объекты. Основная задача — найти и использовать космические струны, если они действительно существуют.

Уточнения

Крото́вая нора́ или «крото́вина», «кротови́на», а также «червячный переход» или «червото́чина» (последнее является дословным переводом англ. wormhole) — топологическая особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент времени «тоннель» в пространстве.

