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В США разрабатывают двигатель, который сократит время полёта к Марсу

1:38
Наука

Американские компании Ad Astra и Space Nuclear Power Corporation занимаются разработкой комбинированной ядерно-электрической силовой установки, которая позволит значительно сократить время полётов по Солнечной системе. Об этом сообщает издание Techspot.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Ad Astra уже более 20 лет работает над созданием плазменной двигательной установки VASIMR. Этот двигатель отличается экономичностью, но имеет очень низкую тягу. Для решения этой проблемы требуется мощный источник питания мощностью в несколько сотен киловатт. Однако ни радиоизотопные источники питания, ни солнечные батареи не способны обеспечить такую мощность.

Важный прорыв в этой области произошёл в 2018 году, когда SpaceNukes представила прототип портативного космического ядерного реактора мощностью в один киловатт. Компания утверждает, что сможет увеличить его мощность до десяти киловатт. При этом такие реакторы, по прогнозам, смогут работать не менее десяти лет.

Ad Astra и SpaceNukes решили объединить усилия для создания интегрированной ядерно-электрической силовой установки, которая будет использоваться на космических кораблях. Если их проект будет успешно реализован, время полётов по Солнечной системе значительно сократится. Например, полёт к Марсу и обратно займёт всего несколько месяцев, а не около двух лет, как это возможно с использованием современных двигателей на химическом топливе.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Изото́пы (от др.-греч. ἴσος «равный; одинаковый» + τόπος «место») — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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