Технология вакцин от COVID может спасти жизни беременных

2:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показало, что мРНК-терапия, аналогичная той, что используется в вакцинах от COVID-19, может стать потенциальным решением для лечения преэклампсии — опасного заболевания беременности, для которого на сегодняшний день не существует эффективного лечения.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременность

Преэклампсия поражает от 3% до 5% беременностей и проявляется высоким кровяным давлением, повреждением органов и белком в моче. Это состояние вызывает более 70 000 случаев материнской смертности и 500 000 случаев внутриутробной смерти ежегодно во всём мире. Единственным способом лечения остаётся преждевременное родоразрешение, хотя симптомы могут временно контролироваться препаратами для снижения давления.

Технология мРНК-терапии основана на доставке в клетки генетического материала, который стимулирует их выработку специфических белков. В данном случае мРНК стимулирует клетки плаценты вырабатывать больше сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), который способствует формированию кровеносных сосудов, улучшая приток крови и питательных веществ к плоду.

Преэклампсия нарушает выработку VEGF, что приводит к ухудшению кровоснабжения плаценты, выделению токсинов и повышению артериального давления у матери. Устранение этого дефицита может помочь улучшить состояние как матери, так и плода.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature, беременным мышам с симптомами, похожими на преэклампсию, ввели экспериментальную мРНК-терапию. Одна инъекция снизила их артериальное давление до нормального уровня вплоть до родов. У обработанных мышей новорождённые были крупнее, а кровоснабжение плаценты частично восстановлено, что снизило тяжесть симптомов.

Несмотря на обнадёживающие результаты, эксперты предупреждают о необходимости дальнейших исследований. Медики отметили, что избыток VEGF может быть связан с риском выкидыша, поэтому важно найти оптимальный баланс. Следующим шагом станет проверка безопасности и эффективности на более крупных животных, таких как приматы.

Ведущий автор исследования Келси Суингл из Пенсильванского университета подчеркнула, что предстоит провести значительную работу, чтобы убедиться в безопасности этой технологии для её возможного применения у людей.

Одной из нерешённых задач остаётся определение времени и частоты введения препарата для людей. У мышей беременность длится около 20 дней, а у человека — 40 недель, что значительно усложняет перенос результатов на людей.

Уточнения

Преэклампси́я — мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности.



РНК-терапия — это новое направление медицины с использованием РНК в качестве лекарственного средства.

