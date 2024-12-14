Новый климатический прогноз: что ждёт планету в 2060 году

Американские климатологи, объединив данные 10 популярных климатических моделей с помощью нейросети, пришли к тревожным выводам. К 2060 году средняя температура в большинстве регионов Земли превысит доиндустриальные значения на 3°C. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.
Что показали расчёты
Учёные изучили 34 крупных климатических региона, используя объединённые данные и алгоритмы машинного обучения. Анализ выявил, что темпы глобального потепления ускоряются:
Где ожидаются самые большие изменения
Наиболее стремительное повышение температуры прогнозируется в густонаселённых регионах:
Эти изменения грозят серьёзными последствиями для экосистем и жизни людей, включая угрозу продовольственной безопасности, нехватку воды и рост числа экстремальных погодных явлений.
Что можно сделать
Авторы исследования подчёркивают важность усиления мер по борьбе с глобальным потеплением. Это включает снижение выбросов парниковых газов, разработку адаптационных стратегий и подготовку к последствиям изменений климата.
"Наши результаты показывают, что без немедленных действий последствия изменения климата будут катастрофическими для миллионов людей по всему миру", — подчёркивают исследователи.
Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
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