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Новый климатический прогноз: что ждёт планету в 2060 году

1:53
Наука

Американские климатологи, объединив данные 10 популярных климатических моделей с помощью нейросети, пришли к тревожным выводам. К 2060 году средняя температура в большинстве регионов Земли превысит доиндустриальные значения на 3°C. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

Солнце
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Солнце

Что показали расчёты

Учёные изучили 34 крупных климатических региона, используя объединённые данные и алгоритмы машинного обучения. Анализ выявил, что темпы глобального потепления ускоряются:

  • Уже к 2030-м годам температура в среднем превысит 1,5°C.
  • К середине столетия — 2°C.
  • К 2060 году в 26 из 34 регионов температура вырастет на 3°C, а в остальных — минимум на 2°C.

Где ожидаются самые большие изменения

Наиболее стремительное повышение температуры прогнозируется в густонаселённых регионах:

  • Южная Азия
  • Средиземноморье
  • Центральная Европа
  • Африканские страны к югу от Сахары

Эти изменения грозят серьёзными последствиями для экосистем и жизни людей, включая угрозу продовольственной безопасности, нехватку воды и рост числа экстремальных погодных явлений.

Что можно сделать

Авторы исследования подчёркивают важность усиления мер по борьбе с глобальным потеплением. Это включает снижение выбросов парниковых газов, разработку адаптационных стратегий и подготовку к последствиям изменений климата.

"Наши результаты показывают, что без немедленных действий последствия изменения климата будут катастрофическими для миллионов людей по всему миру", — подчёркивают исследователи.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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