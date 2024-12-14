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В Аргентине найден древний птерозавр, расширяющий границы эволюции

2:39
Наука

Около 230 миллионов лет назад птерозавры стали первыми позвоночными, освоившими активный полёт. Они развили машущие способности с помощью мембранных крыльев, которые поддерживались сильно удлинённым четвёртым пальцем. Эти древние летающие рептилии оставили значительный след в истории эволюции.

Последнее меня двух летающих ящеров
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorygnathus_banthensis_model.jpg by Ghedoghedo
Последнее меня двух летающих ящеров

Эволюция птерозавров

В процессе эволюции птерозавры улучшили свои лётные способности. Ранние формы обладали короткими крыльями и длинными хвостами, в то время как представители подгруппы птеродактилоидов, появившиеся в юрский период около 160 миллионов лет назад, отличались удлинёнными тонкими крыльями и короткими хвостами. Эта группа включала самых крупных летающих животных, таких как кетцалькоатль, размах крыльев которого превышал 12 метров.

Однако большинство известных находок птерозавров относится к Северному полушарию. Ископаемые Южного полушария изучены значительно меньше, что делает каждую новую находку особенно важной.

Новый вид из Аргентины

Недавнее открытие палеонтологов из Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии заполнило этот пробел. Александра Фернандес и профессор Оливер Раухут описали новый вид птерозавра, названный Melkamter pateko. Этот вид был обнаружен в провинции Чубут, Аргентина, и относится к ранней юре (около 178 миллионов лет назад).

Уникальные особенности Melkamter pateko

  • Возраст: новый вид на 15 миллионов лет старше известных представителей птеродактилоидов, что указывает на более древнее происхождение группы, чем считалось ранее.
  • Местоположение: этот птерозавр жил вдали от морей, тогда как большинство его родственников обитали в прибрежных зонах.
  • Питание: melkamter pateko, вероятно, питался насекомыми, в отличие от морских птерозавров, чей рацион включал рыбу и другие морские организмы.

Значение открытия

Находка подтверждает, что птеродактилоиды могли возникнуть во внутренних регионах, вдали от побережий. Ранняя специализация на высокомобильной добыче, такой как насекомые, могла сыграть ключевую роль в их эволюционном успехе.

"Эта находка подчёркивает, как мало мы знаем о птерозаврах Южного полушария, и открывает потенциал для дальнейших исследований, которые помогут понять эволюцию этих удивительных существ", — отметила Александра Фернандес.

Уточнения

Кетцалькоа́тль (лат  Quetzalcoatlus) — один из крупнейших известных представителей отряда птерозавров (Pterosauria).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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