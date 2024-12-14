В Аргентине найден древний птерозавр, расширяющий границы эволюции

Около 230 миллионов лет назад птерозавры стали первыми позвоночными, освоившими активный полёт. Они развили машущие способности с помощью мембранных крыльев, которые поддерживались сильно удлинённым четвёртым пальцем. Эти древние летающие рептилии оставили значительный след в истории эволюции.
В процессе эволюции птерозавры улучшили свои лётные способности. Ранние формы обладали короткими крыльями и длинными хвостами, в то время как представители подгруппы птеродактилоидов, появившиеся в юрский период около 160 миллионов лет назад, отличались удлинёнными тонкими крыльями и короткими хвостами. Эта группа включала самых крупных летающих животных, таких как кетцалькоатль, размах крыльев которого превышал 12 метров.
Однако большинство известных находок птерозавров относится к Северному полушарию. Ископаемые Южного полушария изучены значительно меньше, что делает каждую новую находку особенно важной.
Недавнее открытие палеонтологов из Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии заполнило этот пробел. Александра Фернандес и профессор Оливер Раухут описали новый вид птерозавра, названный Melkamter pateko. Этот вид был обнаружен в провинции Чубут, Аргентина, и относится к ранней юре (около 178 миллионов лет назад).
Находка подтверждает, что птеродактилоиды могли возникнуть во внутренних регионах, вдали от побережий. Ранняя специализация на высокомобильной добыче, такой как насекомые, могла сыграть ключевую роль в их эволюционном успехе.
"Эта находка подчёркивает, как мало мы знаем о птерозаврах Южного полушария, и открывает потенциал для дальнейших исследований, которые помогут понять эволюцию этих удивительных существ", — отметила Александра Фернандес.
Кетцалькоа́тль (лат Quetzalcoatlus) — один из крупнейших известных представителей отряда птерозавров (Pterosauria).
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