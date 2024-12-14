Магнитные поля чёрных дыр как ключ к разгадке космических лучей

Учёные из Колумбийского университета и Нью-Йоркского университета предложили новую теорию, объясняющую источник энергии сверхмощных космических лучей. Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
Новое объяснение
Ранее считалось, что энергия этих лучей возникает из-за ударных волн в экстремальных астрофизических событиях, таких как взрывы звёзд. Однако новое исследование указывает на другой механизм — магнитную турбулентность.
Магнитная турбулентность формируется, когда магнитные поля вокруг чёрных дыр и нейтронных звёзд переплетаются и деформируются. Этот процесс создаёт идеальные условия для ускорения частиц до энергий, которые многократно превышают те, что достигаются в крупнейших земных ускорителях, таких как Большой адронный коллайдер.
Сравнение масштабов
Сверхмощные космические лучи, разгоняемые в магнитной турбулентности, достигают энергии, которая в 10 миллионов раз превышает максимальные показатели, зафиксированные на Земле. Для наглядности, разница в энергии между солнечным излучением и космическими лучами такого типа сопоставима с разницей в весе между рисовым зерном и 500-тонным самолётом Airbus A380.
Значение исследования
Эти данные могут стать ключом к разгадке природы космических лучей, а также способствовать развитию новых направлений в астрофизике и физике частиц. Теория магнитной турбулентности открывает новые горизонты для понимания процессов, происходящих вблизи чёрных дыр и нейтронных звёзд, и ставит под сомнение прежние взгляды на происхождение сверхмощного космического излучения.
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