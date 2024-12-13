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Мечты о скорости света: где заканчивается фантастика и начинается физика

2:24
Наука

Представьте, что вы мчитесь через бескрайний космос почти со скоростью света — 299 792 458 метров в секунду. В этот момент привычные законы физики и восприятия начинают рушиться. Цвета искажаются, время замедляется, а ваше тело под действием огромных перегрузок визуально сплющивается, словно в космическую "лепёшку". Однако мечты о таких межзвёздных путешествиях остаются фантазией: согласно современной физике, никакой материальный объект не может достичь скорости света.

Скорость света
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Скорость света

Почему скорость света недостижима

"Скорость света — это предел, установленный самой природой, — объясняет Герд Кортемейер, почётный доцент кафедры физики Университета штата Мичиган. — Ничто не может двигаться быстрее неё, даже частицы без массы".

Это не просто теоретическая идея: чтобы разогнать 10-тонный космический корабль до 99% от скорости света, потребовалась бы энергия, превышающая годовое потребление всей планеты более чем в 200 раз.

Эффекты при околосветовой скорости

Научные модели дают нам представление о том, что происходило бы при движении с околосветовой скоростью:

  • При приближении к объекту он выглядел бы ярко-синим, а при удалении — красным.
  • Время для путешественника шло бы гораздо медленнее, чем для тех, кто остаётся на Земле. Например, всего за пару минут в таком полёте на Земле могло бы пройти шесть дней.

Непреодолимые ограничения

Технологий, способных разогнать космический корабль хотя бы до значительной доли скорости света, пока не существует. Учёные научились ускорять атомные частицы почти до световых скоростей в ускорителях, но это не применимо для объектов с большой массой. Даже короткий полёт с такими перегрузками стал бы настоящим испытанием для человеческого организма.

Почему это важно

Скорость света остаётся одной из величайших тайн, лежащих в основе структуры пространства и времени. Она задаёт границы возможного и вдохновляет учёных на поиск новых знаний. Пока мы можем только теоретизировать, наблюдать эксперименты и восхищаться этой непокорённой вершиной.

Уточнения

Ско́рость све́та в вакууме — абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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