Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений

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Учёные Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, что у людей, родившихся в период с 1999 по 2020 годы, уровень холестерина и триглицеридов в крови ниже, чем у представителей предыдущих поколений. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

Что показало исследование

Анализ проводился на основе данных программы NHANES, организованной Национальным центром статистики здравоохранения США. В исследовании приняли участие 52 006 человек.

У представителей последних поколений общий уровень холестерина оказался ниже на 7,1 мг/дл.

Концентрация триглицеридов уменьшилась на 13,1 мг/дл по сравнению с более старшими возрастными группами.

Почему показатели улучшились

Эти результаты удивительны, особенно учитывая малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание, характерные для современности. Однако учёные выделяют несколько факторов, которые могли повлиять на снижение уровня холестерина и триглицеридов:

Повышенная осведомлённость о важности спорта и правильного питания среди молодёжи.

Доступность профилактических обследований и медицинских технологий.

Улучшение условий труда, снижая риски для здоровья.

Новые вызовы для молодого поколения

Несмотря на положительные изменения, исследователи отмечают, что новые поколения сталкиваются с другими проблемами.

Среди них:

Повышенный уровень глюкозы в крови.

Рост среднего индекса массы тела (ИМТ).

Эти тенденции свидетельствуют о необходимости дальнейших усилий для профилактики хронических заболеваний и укрепления здоровья молодёжи.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

