Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений

Учёные Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, что у людей, родившихся в период с 1999 по 2020 годы, уровень холестерина и триглицеридов в крови ниже, чем у представителей предыдущих поколений. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Что показало исследование
Анализ проводился на основе данных программы NHANES, организованной Национальным центром статистики здравоохранения США. В исследовании приняли участие 52 006 человек.
Почему показатели улучшились
Эти результаты удивительны, особенно учитывая малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание, характерные для современности. Однако учёные выделяют несколько факторов, которые могли повлиять на снижение уровня холестерина и триглицеридов:
Новые вызовы для молодого поколения
Несмотря на положительные изменения, исследователи отмечают, что новые поколения сталкиваются с другими проблемами.
Среди них:
Эти тенденции свидетельствуют о необходимости дальнейших усилий для профилактики хронических заболеваний и укрепления здоровья молодёжи.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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