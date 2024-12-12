Геологи заявили об уязвимости антарктического ледяного щита

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Лестера и Университета Саутгемптона и опубликованное в журнале Nature Communications, обнаружило уязвимость антарктического ледяного щита. Этот вывод подчеркивает важность снижения эмиссии парниковых газов, чтобы предотвратить значительные потери льда в будущем.

Фото: Wikipedia by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лёд

Для своей работы ученые проанализировали геологические керны, собранные в рамках Интегрированной программы океанического бурения. Эти образцы содержали ископаемые микроорганизмы, которые сохранили данные о химическом составе океана в соотношениях изотопов кислорода. Исследование этих образцов позволило восстановить историю изменений объема ледяного щита и определить временные рамки колебаний, охватывающие период от 28 до 20 миллионов лет назад.

В это время климат на Земле был значительно теплее, а орбита планеты играла решающую роль в модификациях ледяного покрова. Исследователи выяснили, что при более эксцентричных орбитах происходили периоды интенсивного таяния антарктического ледяного щита, в то время как в моменты более круглой орбиты ледяной покров оставался более стабильным.

Уточнения

Анта́рктика — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией. Включает Антарктиду и прилегающие к ней острова и участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

