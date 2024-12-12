Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закаливание томатов: эффективные методы для сильных растений
Зимние дороги: главные правила для безопасности
Геологи заявили об уязвимости антарктического ледяного щита
Меркель уличили в проверке мнения после её заявления о российском газе
У иностранцев вырос спрос на празднование Нового года в России
В Крыму назвали потенциально привлекательный туристический объект
Необычная японская редька на вашем участке: выращиваем дайкон
ИИ приносит Сбербанку рекордные финансовые результаты
Лыжников в Сочи предупредили об опасности на горном курорте

Тайны Долины Смерти: почему это место так опасно для всего живого

2:20
Наука

Специалисты из Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук завершили первое всестороннее исследование выбросов углекислого газа и сероводорода в Камчатской Долине Смерти. Об этом сообщает "Царьград"

камчатка, долина гейзеров
Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ushakovm83&action=edit&redlink=1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
камчатка, долина гейзеров

Эта уникальная местность расположена неподалёку от знаменитой Долины Гейзеров, на западном склоне активного вулкана Кихпиныч, который находится в центре Восточного вулканического пояса Камчатки. Она представляет собой узкую полосу земли длиной около 2 километров и шириной от 100 до 500 метров.

Исследователи выяснили, что Долина Смерти характеризуется интенсивным выделением углекислого газа на сравнительно небольшой площади, занимаемой около 620 квадратных метров. При этом на данной территории не наблюдается признаков термальной активности, ни на самой долине, ни в её окрестностях в радиусе двух километров. Средний уровень выбросов CO2 составил 1272 грамма в сутки на квадратный метр, а максимальные значения достигали 30 000 граммов в сутки.

По интенсивности выбросов газа Долина Смерти занимает второе место в мире, уступая лишь кратеру Сольфатара в Италии. Это открытие подчёркивает уникальность и научную значимость данной местности.

В этом регионе часто происходят случаи массовой гибели животных. Учёные установили, что основной причиной смерти млекопитающих являются высокие концентрации токсичных газов, включая сероводород, углекислый газ, сероуглерод и другие вредные вещества.

Исследование также помогло учёным в полной мере понять, почему данная местность получила своё зловещее название. Высокие концентрации сероводорода и других токсичных газов создают смертельно опасные условия для многих живых организмов, что приводит к частым трагедиям в этой долине.

Эти данные не только расширяют наши знания о геологических и вулканических процессах, но и могут помочь в разработке мер по защите местной фауны и обеспечению безопасности туристов, посещающих этот уникальный уголок Камчатки.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Еда и рецепты
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий Аудио 
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Наука и техника
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной Аудио 
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
В белорусской армии появился свой Старлинк, а в России подобное только в перспективе Андрей Николаев Си может нанести удар Путину в спину, приехав на инаугурацию Трампа Любовь Степушова Трёхцветная кошка приносит счастье, а рыжими бывают только коты Игорь Буккер
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Последние материалы
Меркель уличили в проверке мнения после её заявления о российском газе
У иностранцев вырос спрос на празднование Нового года в России
Тайны Долины Смерти: почему это место так опасно для всего живого
В Крыму назвали потенциально привлекательный туристический объект
Необычная японская редька на вашем участке: выращиваем дайкон
ИИ приносит Сбербанку рекордные финансовые результаты
Лыжников в Сочи предупредили об опасности на горном курорте
Способы сократить расходы на автомобильный ремонт
Разгладить морщины на лице поможет маска с желатином
Давление в шинах зимой: как избежать серьёзных проблем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.