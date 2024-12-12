Тайны Долины Смерти: почему это место так опасно для всего живого

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук завершили первое всестороннее исследование выбросов углекислого газа и сероводорода в Камчатской Долине Смерти. Об этом сообщает "Царьград"

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ushakovm83&action=edit&redlink=1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license камчатка, долина гейзеров

Эта уникальная местность расположена неподалёку от знаменитой Долины Гейзеров, на западном склоне активного вулкана Кихпиныч, который находится в центре Восточного вулканического пояса Камчатки. Она представляет собой узкую полосу земли длиной около 2 километров и шириной от 100 до 500 метров.

Исследователи выяснили, что Долина Смерти характеризуется интенсивным выделением углекислого газа на сравнительно небольшой площади, занимаемой около 620 квадратных метров. При этом на данной территории не наблюдается признаков термальной активности, ни на самой долине, ни в её окрестностях в радиусе двух километров. Средний уровень выбросов CO2 составил 1272 грамма в сутки на квадратный метр, а максимальные значения достигали 30 000 граммов в сутки.

По интенсивности выбросов газа Долина Смерти занимает второе место в мире, уступая лишь кратеру Сольфатара в Италии. Это открытие подчёркивает уникальность и научную значимость данной местности.

В этом регионе часто происходят случаи массовой гибели животных. Учёные установили, что основной причиной смерти млекопитающих являются высокие концентрации токсичных газов, включая сероводород, углекислый газ, сероуглерод и другие вредные вещества.

Исследование также помогло учёным в полной мере понять, почему данная местность получила своё зловещее название. Высокие концентрации сероводорода и других токсичных газов создают смертельно опасные условия для многих живых организмов, что приводит к частым трагедиям в этой долине.

Эти данные не только расширяют наши знания о геологических и вулканических процессах, но и могут помочь в разработке мер по защите местной фауны и обеспечению безопасности туристов, посещающих этот уникальный уголок Камчатки.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

