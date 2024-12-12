После свадьбы женщина получила синдром разбитого сердца

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У 60-летней женщины из израильского города Беэр-Шева развился редкий "синдром разбитого сердца" после того, как она съела слишком много васаби на свадьбе. Сначала она почувствовала боль в груди, но на следующий день состояние ухудшилось, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Фото: Wikimedia Commons by Danaimge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ васаби

Врачи провели ультразвуковое исследование, которое выявило нарушение работы левого желудочка сердца. Некоторые участки сердечной мышцы не сокращались, а в других сокращения были ослаблены. Эти симптомы указывали на редкое состояние, известное как кардиомиопатия такоцубо.

Пациентке был поставлен диагноз "синдром разбитого сердца". Ей назначили стероиды, препараты для снижения артериального давления и бета-блокаторы. Через месяц состояние нормализовалось, что подтвердили результаты эхокардиограммы.

Ранее кардиомиопатию такоцубо связывали с сильным эмоциональным стрессом, употреблением наркотиков или неврологическими заболеваниями. Однако этот случай стал уникальным, поскольку заболевание вызвал сильный физиологический стресс от употребления большого количества васаби.

Врачи предупреждают, что употребление чрезмерного количества васаби может спровоцировать стрессовую реакцию организма и повлиять на работу сердца. Подобные случаи крайне редки, но они подчёркивают важность осторожности при потреблении таких продуктов.

Уточнения

Васа́би (яп. 山葵 или ワサビ, от яп. 和佐比, [wásàbì]), или Эвтре́ма япо́нская (лат. Eutrēma japōnicum), — вид многолетних травянистых растений рода Эвтрема (Eutrema) семейства Капустные (Brassicaceae).



Беэ́р-Шева́ Беэ́р-Ше́ва, Бе­ер­ше­ба (ивр. בְּאֵר שֶׁבַע‎, «колодец клятвы»; араб. بئر السبع‎ «Бир-эс-Саба»; тур. Birüssebi; библ. Вирсавия) — город на юге Израиля.



Кардиомиопа́тия такоцу́бо (от яп. 蛸壺, такоцубо — ловушка для осьминога), транзито́рное шарообра́зное расшире́ние верху́шки ле́вого желу́дочка, стре́ссовая кардиомиопа́тия — вид неишемической кардиомиопатии, при котором развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). В связи с тем, что слабость миокарда может вызываться эмоциональным стрессом, например смертью любимого человека, состояние также называется «синдромом разбитого сердца».

