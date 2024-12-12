Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загляните в будущее: какие овощи сеять в декабре
Восемь косметических средств, которые непременно должна добавить в свой уход каждая женщина 30+
Певец Сергей Жуков обвинил в рейдерстве серийного истца Андрея Черкасова
Мышцы будут гореть после этого упражнения от тренера звёзд шоу-бизнеса
Как ЛОР-врач поможет в борьбе с простудой
В США разрабатывают двигатель, который сократит время полёта к Марсу
Пятёрка главных новинок 2025 года
Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей
Учёные выяснили, что полноценный сон защищает тело от старческой слабости

После свадьбы женщина получила синдром разбитого сердца

1:31
Наука

У 60-летней женщины из израильского города Беэр-Шева развился редкий "синдром разбитого сердца" после того, как она съела слишком много васаби на свадьбе. Сначала она почувствовала боль в груди, но на следующий день состояние ухудшилось, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

васаби
Фото: Wikimedia Commons by Danaimge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
васаби

Врачи провели ультразвуковое исследование, которое выявило нарушение работы левого желудочка сердца. Некоторые участки сердечной мышцы не сокращались, а в других сокращения были ослаблены. Эти симптомы указывали на редкое состояние, известное как кардиомиопатия такоцубо.

Пациентке был поставлен диагноз "синдром разбитого сердца". Ей назначили стероиды, препараты для снижения артериального давления и бета-блокаторы. Через месяц состояние нормализовалось, что подтвердили результаты эхокардиограммы.

Ранее кардиомиопатию такоцубо связывали с сильным эмоциональным стрессом, употреблением наркотиков или неврологическими заболеваниями. Однако этот случай стал уникальным, поскольку заболевание вызвал сильный физиологический стресс от употребления большого количества васаби.

Врачи предупреждают, что употребление чрезмерного количества васаби может спровоцировать стрессовую реакцию организма и повлиять на работу сердца. Подобные случаи крайне редки, но они подчёркивают важность осторожности при потреблении таких продуктов.

Уточнения

Васа́би (яп. 山葵 или ワサビ, от яп. 和佐比, [wásàbì]), или Эвтре́ма япо́нская (лат. Eutrēma japōnicum), — вид многолетних травянистых растений рода Эвтрема (Eutrema) семейства Капустные (Brassicaceae). 

Беэ́р-Шева́ Беэ́р-Ше́ва, Бе­ер­ше­ба (ивр. בְּאֵר שֶׁבַע‎, «колодец клятвы»; араб. بئر السبع‎ «Бир-эс-Саба»; тур. Birüssebi; библ. Вирсавия) — город на юге Израиля.

Кардиомиопа́тия такоцу́бо (от яп. 蛸壺, такоцубо — ловушка для осьминога), транзито́рное шарообра́зное расшире́ние верху́шки ле́вого желу́дочка, стре́ссовая кардиомиопа́тия — вид неишемической кардиомиопатии, при котором развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). В связи с тем, что слабость миокарда может вызываться эмоциональным стрессом, например смертью любимого человека, состояние также называется «синдромом разбитого сердца».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Еда и рецепты
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Последние материалы
Сделайте дом комфортным и стильным: основы грамотного дизайна интерьера
Секреты от Шварценеггера, чтобы выжать максимум из тренировки
Евгений Петросян заявил, что его сын Ваган точно не станет артистом
После ремонта как после битвы? Узнайте, как навести идеальный порядок
Врач объяснила, почему после похудения лицо становится обвисшим
Ошибки при снятии макияжа, которые могут навредить вашей коже
Крапива на грядке: как превратить сорняк в идеальное удобрение
Что изменилось на рынке моторных масел после ухода западных брендов
Инфляция в России — цены за неделю обновились
Новогодние блюда без лишних калорий: секреты диетических рецептов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.