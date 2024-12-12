Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование из Университета Конкордия проливает свет на роль родителей в воспитании двуязычных детей.

Фото: flickr.com by Intel Free Press, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ребёнок

Традиционно родителям рекомендовали придерживаться стратегии «один родитель — один язык», однако исследование показало, что современные семьи часто выбирают свои собственные подходы. Особенно интересным оказалось открытие о влиянии матерей на языковое развитие ребёнка.

Мамы — главный фактор языковой среды

Анализ данных, собранных с 2013 по 2020 годы, выявил, что в семьях Монреаля матери в два раза сильнее влияют на языковую среду ребёнка, чем отцы.

Например, если мать говорит только на одном языке, ребёнок будет слышать этот язык гораздо чаще, чем если на нём говорит только отец. Исследователи связывают это с тем, что матери, как правило, проводят больше времени с детьми, а также с культурными ожиданиями.

Гибкость подходов к двуязычию

Исследование включало анализ четырёх стратегий воспитания:

Один родитель — один язык.

Оба родителя — двуязычные.

Один родитель — двуязычный.

Один язык дома, второй — вне дома.

Однако оказалось, что эти стратегии не всегда отражают реальное языковое окружение ребёнка. Вместо этого исследователи предложили учитывать общее количество времени, в течение которого ребёнок слышит каждый язык. Для эффективного освоения языков детям требуется от 20 до 30 часов контакта с каждым языком в неделю.

Роль матерей в сохранении языка предков

Особенно ярко влияние матерей проявляется в семьях, где используется язык предков. Матери чаще передают язык, даже если оба родителя говорят на нём. Это указывает на важную роль женщин в сохранении культурного и языкового наследия.

Новый взгляд на рекомендации

важность индивидуального подхода.

"Семьям рекомендуется ориентироваться на то, кто из родителей больше времени проводит с ребёнком, и использовать это как основу для развития двуязычия". — подчеркивает профессор Криста Байерс-Хайнляйн, руководитель исследования.

Гибкие рекомендации, адаптированные под конкретные потребности семьи, могут стать важным инструментом для специалистов и политиков, работающих с двуязычными семьями.

Уточнения

Билингви́зм (двуязы́чие < лат. bi- «два» + лат. lingua «язык»): Людей, владеющих двумя языками, называют били́нгвами, тремя — полили́нгвами, более трёх — полиглотами. Так как язык является функцией социальных группировок, то быть билингвом — значит принадлежать одновременно к двум различным социальным группам.

