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Змеи против ящериц: кто выиграл в эволюционной гонке

2:12
Наука

Исследование, проведённое учёными Бристольского университета, пролило свет на то, как ящерицы и змеи, одна из самых разнообразных групп наземных позвоночных, включающая почти 12 000 видов, — развивали удивительное разнообразие форм челюстей.

Ящерица
Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ящерица

Эти изменения позволили им успешно адаптироваться к разным экологическим условиям и значительно увеличили их шансы на выживание.

Работа, опубликованная в "Трудах Королевского общества B", изучила сложные факторы, влияющие на эволюцию нижних челюстей у лепидозавров. Помимо экологических факторов, на изменения формы челюстей влияют эволюционная родословная (филогения) и соотношение формы и размера (аллометрия).

Особенно интересно, что змеи оказались морфологическими исключениями. Благодаря чрезвычайно гибким черепам и уникальной механике они способны проглатывать добычу, значительно превышающую их размер. Такие особенности делают их нижние челюсти уникальными среди других лепидозавров.

"Скорость изменений в форме челюстей особенно высока у специализированных групп, таких как роющие, водные виды и травоядные ящерицы" — отметил доктор Антонио Баллелл Майораль из Школы наук о Земле Бристольского университета.

Это говорит о ключевой роли морфологических адаптаций в формировании уникальных экосистем. Команда исследователей подчёркивает, что такие адаптации нижней челюсти сыграли важнейшую роль в диверсификации лепидозавров.

Эти изменения позволили им занять самые разные экологические ниши и освоить множество видов рациона и мест обитания. В перспективе учёные планируют исследовать эволюцию головы лепидозавров.

"Нижняя челюсть работает в комплексе с мышцами, отвечающими за её движение, что критически важно для кормления и защиты" — добавил доктор Баллелл.

Дальнейшие исследования сосредоточатся на взаимосвязи между формой черепа, расположением мышц и адаптацией к разным механизмам питания.

 
 

Уточнения

Лепидоза́вры (лат. Lepidosauria, дословно — «чешуйчатые ящеры») — надотряд пресмыкающихся из подкласса диапсид. Включает в себя два современных отряда: чешуйчатые (ящерицы и змеи) и клювоголовые (гаттерия, или туатара). Вымершие лепидозавры включают семейство мозазавров и другие группы. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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