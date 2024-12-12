Почему рак кишечника становится угрозой для по всему миру

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведённое учёными Американского онкологического общества, выявило тревожную тенденцию — уровень заболеваемости колоректальным раком (КРР) на ранней стадии растёт в 27 из 50 стран мира.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борьба с раком

В 20 из этих стран прирост заболеваемости среди молодых людей оказался особенно значительным. В США и ещё 13 странах рост фиксируется у молодых, в то время как среди людей старше 50 лет показатели либо стабилизируются, либо снижаются.

"Рост заболеваемости КРР на ранней стадии — это уже не только проблема стран с высоким уровнем дохода, как считалось ранее. Теперь этот тренд зафиксирован по всему миру" — отметила Доктор Хёна Сонг, старший научный сотрудник Американского онкологического общества и ведущий автор исследования.

Целью работы стало изучение динамики заболеваемости КРР у разных возрастных групп на основе данных за 2017 год из 50 стран. Анализ охватывал период с 1943 по 2017 годы и был сосредоточен на показателях заболеваемости у молодых людей (25-49 лет) и пожилых (50-74 года).

Результаты показали, что ежегодный прирост заболеваемости среди молодых людей был наибольшим в Новой Зеландии (4,0%), Чили (4,0%) и Пуэрто-Рико (3,8%).

В некоторых странах, таких как Израиль, Канада, США и Германия, среди пожилых людей заболеваемость либо стабилизировалась, либо снижалась. При этом среди молодых женщин в Англии, Норвегии и Австралии прирост заболеваемости оказался более заметным, чем среди мужчин.

В Чили, Японии, Швеции и ещё нескольких странах тенденция роста в обеих возрастных группах наблюдалась с разной скоростью, причём молодёжь подвергалась большему риску.

Согласно исследованию, за последние пять лет наибольшие показатели заболеваемости КРР на ранней стадии зарегистрированы в Австралии, Пуэрто-Рико, Новой Зеландии, США и Южной Корее (14-17 случаев на 100 000 человек), а самые низкие — в Уганде и Индии (4 на 100 000 человек).

Исследователи подчёркивают, что факторы риска, такие как питание, низкая физическая активность и избыточный вес, играют ключевую роль в росте заболеваемости.

Также важно повышать осведомлённость о симптомах болезни, включая ректальное кровотечение, боли в животе, изменения режима дефекации и необъяснимую потерю веса, чтобы ускорить диагностику и снизить смертность.

"Это исследование подчёркивает важность дальнейших усилий в изучении причин роста заболеваемости КРР среди молодёжи"— отметила Мишель Митчелл, исполнительный директор Cancer Research UK.

Команда PROSPECT уже получила финансирование на 20 миллионов фунтов стерлингов для поиска решений этой проблемы.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка. Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.



