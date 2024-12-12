Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр

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Недавнее исследование утверждает, что утечка данных через гравитационные волны может объяснить знаменитый парадокс информации, предложенный Стивеном Хокингом.

Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

Учёные из Caltech предполагают, что пространство-время вокруг чёрных дыр содержит тонкие следы этой информации.

Как это работает?

В 1976 году Хокинг обнаружил, что чёрные дыры излучают радиацию, из-за чего они постепенно исчезают. Однако возникает вопрос: что происходит с информацией, попадающей внутрь чёрной дыры? Считается, что радиация её не переносит, что и породило знаменитый "информационный парадокс".

Новая теория предлагает решение: внутренняя часть чёрной дыры связана с внешней через квантовую нелокальность — процесс, при котором частицы разделяют одно состояние, даже находясь на расстоянии. Эти квантовые связи создают малейшие колебания в пространстве-времени, которые сохраняют информацию даже после исчезновения чёрной дыры.

Можно ли это проверить?

Учёные выявили, что квантовые корреляции оставляют характерные следы в гравитационных волнах, возникающих при слиянии чёрных дыр. Хотя существующие инструменты, такие как LIGO и Virgo, пока не способны уловить эти слабые сигналы, перспективные детекторы следующего поколения смогут доказать или опровергнуть гипотезу.

Уточнения

Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд, Великобритания — 14 марта 2018, Кембридж, Великобритания) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.



Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

