Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С этой пряностью вы похудеете и защитите организм от инфекций и рака
Какая ответственность грозит за натравливание собаки на человека?
Почему стоит проветривать погреб зимой: основные причины
Кипр усиливает визовые требования для российских туристов
Почему протектор ёлочкой больше всего подходит для зимних шин
Как расставить мебель, чтобы комната стала визуально шире?
Средняя зарплата специалиста — как IT-отрасль меняет рынок труда
Как сделать губы более пухлыми и объёмными без инъекций?
Дзюба поделился планами по поводу рекордов на 2025 год, которые сделают его лучшим в истории

Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр

1:31
Наука

Недавнее исследование утверждает, что утечка данных через гравитационные волны может объяснить знаменитый парадокс информации, предложенный Стивеном Хокингом.

Чёрная дыра
Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра

Учёные из Caltech предполагают, что пространство-время вокруг чёрных дыр содержит тонкие следы этой информации.

Как это работает?

В 1976 году Хокинг обнаружил, что чёрные дыры излучают радиацию, из-за чего они постепенно исчезают. Однако возникает вопрос: что происходит с информацией, попадающей внутрь чёрной дыры? Считается, что радиация её не переносит, что и породило знаменитый "информационный парадокс".

Новая теория предлагает решение: внутренняя часть чёрной дыры связана с внешней через квантовую нелокальность — процесс, при котором частицы разделяют одно состояние, даже находясь на расстоянии. Эти квантовые связи создают малейшие колебания в пространстве-времени, которые сохраняют информацию даже после исчезновения чёрной дыры.

Можно ли это проверить?

Учёные выявили, что квантовые корреляции оставляют характерные следы в гравитационных волнах, возникающих при слиянии чёрных дыр. Хотя существующие инструменты, такие как LIGO и Virgo, пока не способны уловить эти слабые сигналы, перспективные детекторы следующего поколения смогут доказать или опровергнуть гипотезу.

Уточнения

Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд, Великобритания — 14 марта 2018, Кембридж, Великобритания) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Наука и техника
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Новости спорта
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела Аудио 
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
С этой пряностью вы похудеете и защитите организм от инфекций и рака
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Какая ответственность грозит за натравливание собаки на человека?
Почему стоит проветривать погреб зимой: основные причины
Кипр усиливает визовые требования для российских туристов
Почему протектор ёлочкой больше всего подходит для зимних шин
Как расставить мебель, чтобы комната стала визуально шире?
Средняя зарплата специалиста — как IT-отрасль меняет рынок труда
Как сделать губы более пухлыми и объёмными без инъекций?
Дзюба поделился планами по поводу рекордов на 2025 год, которые сделают его лучшим в истории
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.