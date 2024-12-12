Императорские пингвины против ртути: новое оружие в руках учёных

Императорские пингвины, проживающие в суровых условиях Антарктики, привлекли внимание учёных благодаря своему уникальному механизму детоксикации токсичной ртути.
Исследования, проведённые с использованием синхротрона в Европейском центре ESRF, выявили ранее неизвестный путь нейтрализации ртути, который может иметь широкие последствия для экологии и здоровья животных.
Всемирная организация здравоохранения относит ртуть к числу десяти самых опасных химических веществ. Её способность накапливаться в организмах и усиливать токсичность в пищевых цепях делает проблему ртутного загрязнения одной из ключевых экологических угроз.
"Мы знали, как справляются с ртутью крупные хищники, но пингвины, стоящие ниже в пищевой цепи, используют совершенно иной механизм", — поясняет Ален Мансо, ведущий исследователь проекта.
Исследователи обнаружили, что императорские пингвины, помимо стандартного пути нейтрализации селеном, применяют второй механизм. Этот процесс включает формирование комплекса Hg-дитиолата, который связывается с аминокислотой цистеином в ферментах, изменяя их функции. Ранее подобный процесс наблюдался только у бактерий.
Для этого учёные использовали инновационную методику HERFD-XANES для изучения состава ртути в печени пингвинов. Это открытие дополняет понимание процессов биогеохимического цикла ртути в природе.
Во время антарктической экспедиции учёные проанализировали брошенные яйца пингвинов. Выяснилось, что матери передают значительное количество метилртути своим птенцам через яичный белок, но желток частично содержит нейтрализованную ртуть.
"Это напоминает процесс у людей, где ртуть выводится через волосы, но может влиять на развитие плода при беременности", — добавляет профессор Пако Бустаманте.
Учёные намерены продолжить изучение детоксикации ртути у других видов, таких как змеи, крокодилы и рыбы, чтобы выявить универсальные закономерности.
Импера́торский пингви́н (лат. Aptenodytes forsteri), также известен как пингвин Форстера — самый крупный и тяжёлый из современных видов семейства пингвиновых.
Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).
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