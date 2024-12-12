К 2100 году солёная вода проникнет в подземные пресноводные источники почти в трёх из четырёх прибрежных регионов мира. Это открытие, сделанное учёными из NASA, имеет далеко идущие последствия как для экосистем, так и для человечества.
Соль проникает в пресноводные аквиферы — подземные слои почвы и горных пород, где хранится вода. Этот процесс, называемый солоноватым вторжением, связан с изменениями климата, включая повышение уровня моря и уменьшение объёмов осадков. Эти факторы снижают способность пресной воды вытеснять солёную, что нарушает естественный баланс.
Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA проанализировали более 60 000 прибрежных водосборных бассейнов по всему миру. Результаты показали, что:
Как отметила ведущий автор исследования Кира Адамс, подход к управлению водными ресурсами зависит от основной причины вторжения:
Со́ли — сложные вещества, состоящие из катионов металлов и анионов кислотных остатков.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!