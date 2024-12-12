Соль захватывает Землю: 77% прибрежных вод под угрозой

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

К 2100 году солёная вода проникнет в подземные пресноводные источники почти в трёх из четырёх прибрежных регионов мира. Это открытие, сделанное учёными из NASA, имеет далеко идущие последствия как для экосистем, так и для человечества.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell Nai Yang Beach, Phuket

Проблема: угроза солёной воды

Соль проникает в пресноводные аквиферы — подземные слои почвы и горных пород, где хранится вода. Этот процесс, называемый солоноватым вторжением, связан с изменениями климата, включая повышение уровня моря и уменьшение объёмов осадков. Эти факторы снижают способность пресной воды вытеснять солёную, что нарушает естественный баланс.

Исследование NASA: что говорит наука?

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA проанализировали более 60 000 прибрежных водосборных бассейнов по всему миру. Результаты показали, что:

Повышение уровня моря : в 82% исследованных регионов солёная вода переместится до 200 метров вглубь суши.

: в 82% исследованных регионов солёная вода переместится до 200 метров вглубь суши. Снижение осадков : в 45% регионов пресная вода не сможет эффективно вытеснять солёную, что приведёт к её проникновению до 1,2 километра вглубь.

: в 45% регионов пресная вода не сможет эффективно вытеснять солёную, что приведёт к её проникновению до 1,2 километра вглубь. Совокупный эффект: в 77% водосборных бассейнов к концу века произойдёт значительное солоноватое вторжение.

Как это влияет на мир?

Угроза водоснабжению : аквиферы станут непригодны для питья и орошения.

: аквиферы станут непригодны для питья и орошения. Повреждение экосистем : многие природные среды обитания окажутся под угрозой.

: многие природные среды обитания окажутся под угрозой. Коррозия инфраструктуры: солёная вода разрушает бетон и металл.

Решения для регионов

Как отметила ведущий автор исследования Кира Адамс, подход к управлению водными ресурсами зависит от основной причины вторжения:

Если причина — низкая подача пресной воды, необходимо защищать существующие ресурсы и усиливать их сохранение.

Если виноват уровень моря, требуется отводить излишки грунтовых вод.

Уточнения

Со́ли — сложные вещества, состоящие из катионов металлов и анионов кислотных остатков.



Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

