Ваше питание сегодня может повлиять на здоровье поколений в будущем

Знаете ли вы, что ваш рацион может повлиять на здоровье ваших правнуков? Исследователи из Университета Тулейна обнаружили, что недостаток белка в рационе предков приводит к серьёзным последствиям для следующих поколений. Это связано с влиянием диеты на развитие почек, что увеличивает риск хронических заболеваний.
Учёные провели эксперимент на мышах, которых кормили низкопротеиновой диетой. Их потомство в течение четырёх поколений имело пониженный вес при рождении и меньшие почки. Эти особенности связаны с уменьшением количества нефронов — ключевых фильтрационных единиц почек.
По словам руководителя исследования, Джоване Тортелоте, изменения в развитии почек потомков сохраняются, даже если следующие поколения питаются нормально.
"Вы думаете, что исправив диету, можно решить проблему, но это не так," — отмечает он.
Удивительно, но негативный эффект возникал независимо от того, кто из родителей придерживался низкопротеиновой диеты. Это подчёркивает важность эпигенетического влияния обоих родителей.
Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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