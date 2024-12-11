Ваше питание сегодня может повлиять на здоровье поколений в будущем

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Знаете ли вы, что ваш рацион может повлиять на здоровье ваших правнуков? Исследователи из Университета Тулейна обнаружили, что недостаток белка в рационе предков приводит к серьёзным последствиям для следующих поколений. Это связано с влиянием диеты на развитие почек, что увеличивает риск хронических заболеваний.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Наследие голода

Учёные провели эксперимент на мышах, которых кормили низкопротеиновой диетой. Их потомство в течение четырёх поколений имело пониженный вес при рождении и меньшие почки. Эти особенности связаны с уменьшением количества нефронов — ключевых фильтрационных единиц почек.

Эпигенетика и питание

По словам руководителя исследования, Джоване Тортелоте, изменения в развитии почек потомков сохраняются, даже если следующие поколения питаются нормально.

"Вы думаете, что исправив диету, можно решить проблему, но это не так," — отмечает он.

Материнское и отцовское влияние

Удивительно, но негативный эффект возникал независимо от того, кто из родителей придерживался низкопротеиновой диеты. Это подчёркивает важность эпигенетического влияния обоих родителей.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.



Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

