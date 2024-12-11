Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как китайские авто стали конкурентами мировых брендов
Какой винегрет можно тем, кто сидит на диете? Предлагаем малокалорийный вариант
Батареи не греют? Вот что нужно проверить в первую очередь
Зимние холода не страшны: как защитить дачный дом от морозов
Лучшие способы укладки волос, которые займут всего пять минут
Зайцы под контролем: хитрости дачников для сохранения урожая
Чехия получила поблажку от ЕС в вопросе российской нефти
Туристы из России поделились наблюдениями, как растут американские дети и чем они отличаются от российских
Уход за шерстью кошки во время отопительного сезона

Ваше питание сегодня может повлиять на здоровье поколений в будущем

1:17
Наука

Знаете ли вы, что ваш рацион может повлиять на здоровье ваших правнуков? Исследователи из Университета Тулейна обнаружили, что недостаток белка в рационе предков приводит к серьёзным последствиям для следующих поколений. Это связано с влиянием диеты на развитие почек, что увеличивает риск хронических заболеваний.

Женщина ест
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ест

Наследие голода

Учёные провели эксперимент на мышах, которых кормили низкопротеиновой диетой. Их потомство в течение четырёх поколений имело пониженный вес при рождении и меньшие почки. Эти особенности связаны с уменьшением количества нефронов — ключевых фильтрационных единиц почек.

Эпигенетика и питание

По словам руководителя исследования, Джоване Тортелоте, изменения в развитии почек потомков сохраняются, даже если следующие поколения питаются нормально.

"Вы думаете, что исправив диету, можно решить проблему, но это не так," — отмечает он.

Материнское и отцовское влияние

Удивительно, но негативный эффект возникал независимо от того, кто из родителей придерживался низкопротеиновой диеты. Это подчёркивает важность эпигенетического влияния обоих родителей.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Еда и рецепты
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак Аудио 
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Еда и рецепты
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Как китайские авто стали конкурентами мировых брендов
Какой винегрет можно тем, кто сидит на диете? Предлагаем малокалорийный вариант
Батареи не греют? Вот что нужно проверить в первую очередь
Зимние холода не страшны: как защитить дачный дом от морозов
Лучшие способы укладки волос, которые займут всего пять минут
Зайцы под контролем: хитрости дачников для сохранения урожая
Чехия получила поблажку от ЕС в вопросе российской нефти
Туристы из России поделились наблюдениями, как растут американские дети и чем они отличаются от российских
Ваше питание сегодня может повлиять на здоровье поколений в будущем
Уход за шерстью кошки во время отопительного сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.