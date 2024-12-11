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В глубинах космоса найден молодой двойник Млечного Пути

1:44
Наука

Астрономы из Wellesley College представили удивительные фотографии галактики, которая напоминает юный Млечный Путь.

Двойник Млечного Пути
Фото: Wellesley College by James Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двойник Млечного Пути

Снимки, сделанные с помощью телескопа NASA James Webb, открывают взору галактику "Firefly Sparkle" ("Искра светлячков"), состоящую из 10 звёздных кластеров, сформировавшихся в разное время.

Рождение звёздной системы

Эта галактика начала формироваться всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва, примерно в тот же период, когда зарождался наш Млечный Путь. Кластеры звёзд, окружающие галактику, напоминают светлячков в летней ночи, создавая впечатляющую картину ранней Вселенной.

Почему это открытие важно

Профессор физики и астрономии Ламия Моулa, один из ведущих авторов исследования, опубликованного в журнале Nature, подчеркивает значимость находки. Масса "Firefly Sparkle" сопоставима с массой нашего Млечного Пути на стадии его формирования, что делает открытие уникальным. Большинство ранее обнаруженных галактик из этого периода были значительно массивнее.

"Эти снимки дают нам уникальную возможность заглянуть в прошлое и увидеть, каким мог быть наш собственный Млечный Путь в начале своего пути", — комментирует Моулa.

Инструменты для изучения Вселенной

Телескоп James Webb позволил детализировать структуру этой галактики, разделив её на компоненты, что ранее считалось невозможным. По словам Моулы, "Firefly Sparkle" демонстрирует множество фаз звездообразования, предоставляя новый материал для изучения эволюции галактик в ранней Вселенной.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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