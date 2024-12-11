Арктика нагревается, а Европа мёрзнет: раскрыт парадокс природы

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Исследования показывают, что ускоряющееся потепление в Арктике может быть связано с экстремальными зимними холодами в Великобритании, Европе, а также в Северной Америке и Азии.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Несмотря на глобальное повышение температур, суровые морозы не только не исчезают, но могут становиться всё более частым явлением. Такой парадокс объясняется явлением, известным как "арктическое усиление".

Что такое арктическое усиление?

Арктика нагревается в несколько раз быстрее, чем другие регионы планеты. Это приводит к ослаблению полярного вихря — огромного массированного вихря холодного воздуха, который формируется высоко над поверхностью Арктики зимой. Ослабление вихря нарушает стабильность струйного течения в атмосфере, заставляя его двигаться южнее обычного. В результате возникают так называемые "блокирующие" системы, которые приносят холодный арктический воздух в регионы с более мягким климатом.

Роль струйного течения

Струйное течение — это мощный поток воздуха, который определяет погодные условия в северном полушарии. Когда полярный вихрь ослабевает, струйное течение становится извилистым, создавая условия для экстремальных погодных явлений. Эти явления могут включать сильные снегопады и длительные периоды холодов, которые затрагивают миллионы людей.

Выводы исследования

Команда учёных, возглавляемая профессором климатологии Эдвардом Ханной из Университета Линкольна, провела обзор последних исследований и предложила новые теоретические модели для объяснения этих процессов. По словам профессора, несмотря на сильное глобальное потепление, регионы Евразии и Северной Америки продолжают сталкиваться с суровыми зимними холодами, которые вызывают значительные социальные и экономические последствия. Учёные отмечают, что изменения в Арктике могут влиять на погодные условия в миллиардах километров от неё.

Почему это важно?

Изучение взаимодействий между тропосферой и стратосферой — слоями атмосферы, расположенными на разной высоте, — может помочь лучше прогнозировать экстремальные погодные явления. Это особенно важно для подготовки к неожиданным холодным зимам и их социальным и экономическим последствиям.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

