Арктика нагревается, а Европа мёрзнет: раскрыт парадокс природы

Исследования показывают, что ускоряющееся потепление в Арктике может быть связано с экстремальными зимними холодами в Великобритании, Европе, а также в Северной Америке и Азии.
Несмотря на глобальное повышение температур, суровые морозы не только не исчезают, но могут становиться всё более частым явлением. Такой парадокс объясняется явлением, известным как "арктическое усиление".
Арктика нагревается в несколько раз быстрее, чем другие регионы планеты. Это приводит к ослаблению полярного вихря — огромного массированного вихря холодного воздуха, который формируется высоко над поверхностью Арктики зимой. Ослабление вихря нарушает стабильность струйного течения в атмосфере, заставляя его двигаться южнее обычного. В результате возникают так называемые "блокирующие" системы, которые приносят холодный арктический воздух в регионы с более мягким климатом.
Струйное течение — это мощный поток воздуха, который определяет погодные условия в северном полушарии. Когда полярный вихрь ослабевает, струйное течение становится извилистым, создавая условия для экстремальных погодных явлений. Эти явления могут включать сильные снегопады и длительные периоды холодов, которые затрагивают миллионы людей.
Команда учёных, возглавляемая профессором климатологии Эдвардом Ханной из Университета Линкольна, провела обзор последних исследований и предложила новые теоретические модели для объяснения этих процессов. По словам профессора, несмотря на сильное глобальное потепление, регионы Евразии и Северной Америки продолжают сталкиваться с суровыми зимними холодами, которые вызывают значительные социальные и экономические последствия. Учёные отмечают, что изменения в Арктике могут влиять на погодные условия в миллиардах километров от неё.
Изучение взаимодействий между тропосферой и стратосферой — слоями атмосферы, расположенными на разной высоте, — может помочь лучше прогнозировать экстремальные погодные явления. Это особенно важно для подготовки к неожиданным холодным зимам и их социальным и экономическим последствиям.
А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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