Прорыв в понимании космоса: зачем человечество создало самое тихое место на земле

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В городе Ливингстон, штат Луизиана, находится уникальный научный объект — один из детекторов LIGO, предназначенных для регистрации гравитационных волн. Это место называют одним из самых "тихих" на планете из-за невероятной чувствительности оборудования к малейшим вибрациям.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Leuthard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тишина

Скорость движения транспорта вокруг детектора строго ограничена, чтобы минимизировать любые колебания. Внутри сооружения ученые применяют передовые методы для устранения шума, включая подвеску оборудования на сложной системе маятников и создание практически идеального вакуума.

Сама технология основана на использовании интерферометра, который реагирует на микроскопические растяжения и сжатия пространства-времени.

Эти изменения возникают при прохождении гравитационных волн, предсказанных общей теорией относительности Эйнштейна. Детектор фиксирует разницу в длине перпендикулярных лазерных лучей, которая возникает из-за искажений пространства.

Каждое обнаружение сигнала проходит строгую проверку. Для этого используются несколько детекторов: два расположены в США, а третий — в Италии. Если сигнал появляется одновременно на всех устройствах, его считают реальным, исключая локальные помехи, такие как вибрации от поездов или мелкие сбои оборудования.

Исследователи LIGO сталкиваются с множеством вызовов. Например, одним из источников шума стал застрявший камень, который передавал вибрации через вентиляционную систему. Подобные ситуации требуют от ученых высокой внимательности и детективных навыков.

Тем не менее, их усилия приносят плоды: с помощью детекторов удалось подтвердить существование гравитационных волн, открывая новые горизонты для науки.

Вся работа направлена на регистрацию редчайших событий, которые могут произойти лишь раз за сотни тысяч лет. Это делает каждое обнаружение бесценным вкладом в понимание устройства Вселенной.

Уточнения

Тишина тишь — состояние спокойствия звука, также называется безмолвием.

