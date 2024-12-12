Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет

Несмотря на то, что в 2006 году Плутон был исключён из списка планет, остаётся значительное количество сторонников, которые считают его полноценной планетой. Среди них — представители научного сообщества и энтузиасты астрономии.
Научная дискуссия об этом небесном теле развернулась ещё в конце 1990-х годов. Тогда стало известно, что Плутон — лишь один из множества объектов, находящихся в поясе Койпера. Открытие более крупных объектов, таких как Эрида, побудило Международный астрономический союз (МАС) пересмотреть классификацию планет.
Согласно новым критериям, небесное тело должно вращаться вокруг Солнца, быть практически круглой формы и "очищать пространство вокруг своей орбиты". Поскольку Плутон не соответствует последнему критерию, его статус был изменён на "карликовая планета".
Это решение вызвало много споров, и позиции сторонников Плутона остаются неизменными. Например, администратор НАСА публично поддерживает идею возвращения Плутону статуса планеты, подчёркивая значимость первых знаний, которые были закреплены в детстве.
Интерес к Плутону вновь вспыхнул после миссии "Новые горизонты" в 2015 году. Космический аппарат передал данные, которые раскрыли его сложную и удивительную структуру. Ледяные равнины, высокие горы и даже регион в форме сердца показали, что Плутон заслуживает особого внимания.
Главный исследователь миссии осуждает решение МАС, утверждая, что оно продиктовано стремлением ограничить число "официальных" планет, а не объективными научными причинами.
Дискуссии о статусе Плутона, начавшиеся несколько десятилетий назад, не утихают и продолжают вызывать интерес широкой аудитории.
Плуто́н (134340 Pluto, символы: и ) — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца — после восьми планет и Эриды.
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