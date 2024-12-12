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Аргументы против теорий заговора о высадке американцев на Луну

1:58
Наука

Спустя полвека после исторической высадки "Аполлона-11" на Луну продолжаются споры о её подлинности. Теории заговора, начавшиеся ещё в 1970-х годах, остаются популярными и по сей день. Среди самых распространённых идей — предположение, что кадры высадки были сняты в студии, а режиссёр Стэнли Кубрик якобы помогал НАСА в их создании.

Высадка на Луну
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Высадка на Луну

Однако при детальном анализе становится очевидным, что технологии того времени не позволяли создать такую подделку. Видеоматериалы "Аполлона-11" были записаны в формате SSTV (телевидение с замедленной развёрткой) со скоростью 10 кадров в секунду, что сильно отличается от стандартов телевидения 1960-х годов.

Использование киноплёнки также исключается: объём работы, необходимость соединять плёнки без дефектов и отсутствие характерных артефактов, таких как царапины или пыль, делают эту гипотезу крайне маловероятной.

Аргументы о том, что движения астронавтов создавались замедлением съёмки, также не выдерживают критики. На тот момент оборудование для таких манипуляций было ограничено, а создание замедленного видео длительностью более двух часов просто невозможно технически.

Ещё одна популярная теория касается развевающегося флага. Но после его установки он перестаёт двигаться, что объясняется отсутствием атмосферы на Луне. Сравнения с пустынными условиями или студийным освещением также не соответствуют реальности: тени на кадрах параллельны, что характерно для Солнца как удалённого источника света.

Хотя теории заговора продолжают жить, научные и технические данные дают уверенность в подлинности миссии "Аполлон-11", оставаясь одним из величайших достижений человечества.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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