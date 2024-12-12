Древний корабль из Балтики: находка, пережившая века

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В Балтийском море найдено необычайно хорошо сохранившееся судно, затонувшее около 500-600 лет назад. Находка удивляет своей целостностью — кажется, будто корабль затонул совсем недавно. Судно было впервые замечено ещё в 2009 году с помощью гидролокатора, который использует звуковые волны для обнаружения объектов.

Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обломки шхуны

Однако только недавно была проведена полноценная археологическая экспедиция, организованная совместно с Центром морской археологии Саутгемптонского университета.

Исследование подтвердило, что судно построено в XV — начале XVI века. Несмотря на долгие годы под водой, корпус сохранился практически полностью, а мачты остались на своём месте. На палубе обнаружена небольшая лодка, которая, вероятно, служила для перемещения экипажа.

Кроме того, на главной палубе были найдены поворотные пушки, некоторые из которых всё ещё находятся в орудийных портах. Два орудия даже сохранили своё положение, как будто готовы к бою.

Сохранность судна объясняется особенностями холодных и слегка солёных вод Балтийского моря, что замедлило процессы разложения древесины. Корабль даёт уникальную возможность узнать больше о строительстве и жизни мореплавателей эпохи Леонардо да Винчи и Христофора Колумба.

Эта находка не только поражает своей сохранностью, но и представляет историческую ценность, предоставляя редкий взгляд на морскую историю Европы периода позднего Средневековья.

Уточнения

«Ба́лтика» — обиходное название Балтийского моря и его побережья.

