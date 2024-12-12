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Как смартфоны изменяют наш череп: у молодёжи растут костные наросты

1:51
Наука

Чрезмерное использование интеллектуальных устройств, таких как смартфоны, может влиять на структуру человеческого черепа. У некоторых людей, особенно молодых, в области затылка образуется костный выступ, называемый наружным затылочным выступом. Этот нарост может быть достаточно большим, чтобы его можно было прощупать пальцами у основания черепа.

Ребёнок с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ребёнок с телефоном

На протяжении последних десятилетий врачи всё чаще фиксируют такие изменения, что позволяет предположить возможную связь с современными привычками. Постоянное наклонение головы вперёд при просмотре экранов создаёт значительную нагрузку на шею. Организм компенсирует это, формируя дополнительные костные ткани в местах прикрепления мышц.

Исследования, проведённые специалистами в области анатомии, подтвердили наличие таких выступов у значительного числа людей. Так, в выборке из 218 человек в возрасте от 18 до 30 лет, наросты длиной более 10 мм были обнаружены у 41% участников.

В другом исследовании, охватившем более 1200 человек, было выявлено, что такие изменения чаще встречаются у молодёжи.

Хотя подобные наросты редко вызывают медицинские проблемы, их наличие указывает на необходимость следить за осанкой и снижать нагрузку на шею. Простое выравнивание положения головы может уменьшить дискомфорт и предотвратить дальнейшее развитие изменений.

Со временем эти выступы, скорее всего, будут только увеличиваться, если не предпринимать никаких мер. Однако, улучшение привычек и осознанное использование устройств могут помочь сохранить здоровье позвоночника и избежать возможных осложнений.

Уточнения

Че́реп (лат. cranium) — костная или хрящевая часть головы у позвоночных животных, каркас головы, защищающий от повреждения наиболее уязвимые органы и служащий местом прикрепления её мягких тканей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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