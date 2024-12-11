Снижение облачности усиливает эффект глобального потепления

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2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, с температурой почти на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Однако 2024 год, судя по всему, готов побить этот рекорд. Хотя такие факторы, как увеличение парниковых газов, явление Эль-Ниньо и вулканическая активность, частично объясняют аномальную жару, учёные обнаружили ещё один фактор, который ранее упускался из виду: снижение облачного покрова.

Фото: Flickr by Kris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Облака и кукуруза

Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что в 2023 году альбедо Земли — способность отражать солнечную радиацию — достигло минимального уровня.

Это означает, что планета поглощала больше солнечного света, что привело к нагреву. Исследователи выяснили, что снижение альбедо добавило около 0,2 градуса к глобальному потеплению, чего ранее не могли объяснить климатические модели.

Томас Раков из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды отметил, что снижение альбедо началось несколько лет назад, но в 2023 году этот показатель стал самым низким с 1940 года. Учёные смоделировали, какой могла бы быть температура 2023 года без снижения альбедо, и обнаружили, что она была бы на 0,23 градуса ниже.

Исследователи обратили внимание на низкоуровневые облака, которые играют ключевую роль в охлаждении планеты. Такие облака отражают солнечную радиацию, не создавая парникового эффекта. Однако их количество, особенно над Атлантикой, заметно сократилось. Это совпадает с экстремально высокими температурами, наблюдавшимися в этих регионах.

Физик-климатолог Хельге Гёсслинг объяснил, что уменьшение облачности в низких слоях атмосферы связано лишь на 15% с сокращением снега и льда в Арктике. Остальная часть пока остаётся загадкой.

Одна из гипотез связана с изменением правил судоходства: сокращение использования аэрозолей, которые способствуют образованию облаков. Глобальное потепление также может оказывать влияние на формирование облаков. Однако точного ответа пока нет.

Учёный Зик Хаусфатер из Berkeley Earth подчеркнул, что неясно, являются ли эти изменения временными или указывают на новый тренд в климатической системе.

Если сокращение низкоуровневых облаков действительно связано с глобальным потеплением, как показывают некоторые модели, это может привести к ещё более резкому нагреву в будущем.

Уточнения

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.



Альбе́до (от лат. albus «белый») — характеристика диффузной отражательной способности поверхности.

