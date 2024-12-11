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Шерстистые мамонты своей жизнью расплатились за заселение Америки

2:39
Наука

В эпоху плейстоцена, когда Земля была покрыта льдом, древние люди пересекли Берингов пролив, чтобы заселить Северную Америку. Эти группы, известные как люди культуры Кловис, прибыли на континент около 13 тысяч лет назад, став предками коренных американцев.

Мамонт
Фото: Flickr by Thomas Quine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мамонт

Охотясь на крупную мегафауну, они быстро распространились по всей территории Северной и Южной Америки. Новое исследование показало, что основным источником белка для этих древних людей был шерстистый мамонт.

Джеймс Чаттерс, археолог из университета Макмастера в Канаде, заявил, что сосредоточенность на мамонтах могла объяснить столь быстрое освоение новых земель людьми культуры Кловис. Это исследование, опубликованное в журнале Science Advances, представляет убедительные доказательства того, что мамонты составляли значительную часть их рациона.

Учёные проанализировали останки 18-месячного мальчика, известного как Анзик-1, найденного в Монтане. Исследование химического состава его костей позволило установить, что мать ребёнка получала около 40% белка из мяса мамонта, а остальная часть рациона включала лосей, бизонов и небольшую долю мелких животных. Исследователи пришли к выводу, что мясо мамонтов было основным продуктом питания, а не случайным деликатесом.

Археолог из университета Аляски Бен Поттер подчеркнул, что охота на мамонтов была частью культурной традиции. Следование сезонным миграциям этих животных, вероятно, способствовало быстрому распространению культуры Кловис по континенту.

Истребление мегафауны, включая мамонтов, совпало с окончанием плейстоцена и миграцией людей из Азии. Учёные спорят, что стало основной причиной вымирания: климатические изменения или охота древних людей. Современные исследования подтверждают, что люди могли сыграть значительную роль.

Однако некоторые учёные относятся к таким выводам скептически. Дэвид Мелцер из Южного методистского университета считает, что делать обобщения на основании одного случая не совсем корректно. Его поддерживает антрополог Вэнс Холлидей из Аризонского университета, который отмечает, что для подтверждения гипотезы нужны дополнительные находки.

Несмотря на ограничения, исследование открывает новые горизонты в понимании жизни древних людей и их взаимодействия с окружающей средой.

Уточнения

Культура Кло́вис — археологическая культура каменного века, распространённая на территории Северной и Центральной Америки.

Шерстистый мамонт (лат. Mammuthus primigenius) — вымерший вид рода мамонты семейства слоновых. 

Монта́на (англ. Montana) — штат на северо-западе США, 41-й штат, присоединившийся к союзу. На севере граничит с Канадой. 

Плейстоце́н (англ. Pleistocene, от др.-греч. πλεῖστος — самый многочисленный и καινός — новый, современный), часто неформально именуется «ледниковым периодом», — эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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