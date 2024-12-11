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Новая российская технология улучшает энергосистемы летательных аппаратов

2:07
Наука

Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) представили уникальный блок регулирования напряжения для авиационной техники, который опережает все отечественные аналоги. Разработка выполнена в рамках программы "Приоритет 2030" и нацелена на повышение эффективности и надёжности энергосистем летательных аппаратов.

МАКС-2007-ЗВГ-008
Фото: commons.wikimedia.org by Зимин Василий, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МАКС-2007-ЗВГ-008

Новый регулятор напряжения основан на современных технологиях: силовых гибридных модулях с использованием отечественных кристаллов SiC-транзисторов (карбид кремния) и цифрового управления. Это первое подобное устройство в России, которое обеспечивает универсальность и высокую точность работы.

Основная функция блока — нормировать напряжение, вырабатываемое авиационным генератором, который из-за работы газотурбинных двигателей часто создаёт нестабильную сеть. Устройство автоматически регулирует напряжение, предотвращает скачки, отслеживает перегрев, обрыв фаз и другие нештатные ситуации. Более того, блок выполняет функцию бортового самописца, фиксируя данные о работе энергосистемы.

Отличительной чертой нового устройства является его компактность, высокая скорость работы и улучшенные характеристики регулирования. Универсальность блока позволяет использовать его с авиационными генераторами мощностью от 16 до 120 кВт, а также с перспективными моделями до 250 кВт, благодаря широкому диапазону регулирования.

Заместитель директора Института силовой электроники НГТУ Максим Жарков отметил, что универсальность и запас мощности устройства открывают большие перспективы для его применения в различных системах энергоснабжения.

Эта разработка — шаг вперёд в области российской авиационной электроники, который позволяет повысить надёжность и устойчивость бортовых систем, обеспечивая безопасность полётов и комфорт пилотов, сообщает "Царьград".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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