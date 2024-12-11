В Нотр-Дам де Пари обнаружены останки, которые могут принадлежать поэту эпохи Возрождения

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В ходе раскопок в Нотр-Дам де Пари была обнаружена загадочная гробница, которая привлекла внимание археологов и историков. В гробнице найдены останки неизвестного человека, предположительно принадлежащего знаменитому поэту Иоахиму Дю Белле. Останки были обнаружены в резервуаре, на земляной насыпи, напротив сводовой перегородки.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

В ходе исследований было раскопано восемь гробниц, включая два свинцовых саркофага. В одном из них находился каноник, священнослужитель, проживший более 80 лет. Его удалось опознать по надписям на могиле и антропологическому анализу. Однако сосед по захоронению вызвал вопросы у исследователей. Анализ костей показал, что человек был примерно 33 года и умер с туберкулезом шейных костей. Это заболевание, которое поражает легкие, может распространяться на кости через лимфатические узлы. Поражение шейных костей встречается менее чем у 5% пациентов с туберкулезом, а в эпоху Дю Белле — всего у 3 из 1000 человек. Эта болезнь привела к хроническому менингиту, что подтверждается нахождением следов воспаления на скелете. Останки также показали, что человек был опытным всадником, что подтверждается особенностями таза и бедренной кости.

Известный французский поэт Иоахим Дю Белле прожил короткую жизнь. Он был опытным наездником и проехал из Парижа в Рим верхом на лошади, что является немаловажным достижением, особенно с туберкулезом шейных костей. Дю Белле также описал свою болезнь в своих произведениях и переписке. Он был племянником Жана Дю Белле, епископа, и, согласно историческим записям, его семья просила похоронить поэта в Нотр-Даме, рядом с могилой дяди. Однако его тело так и не было найдено.

Несмотря на все доказательства, подтверждающие предположение об идентичности останков с Иоахимом Дю Белле, некоторые неопределенности, все же, имеют место быть. Анализ изотопов показывает, что останки могут принадлежать человеку, который жил либо в районе Парижа, либо в регионе Рона-Альпы. Это вызывает вопросы о его предполагаемом месте рождения — в Анжу. В ближайшее время будет проведен дальнейший анализ костей, чтобы установить точный возраст найденных останков и найти все недостающие пазлы этой картины.

После завершения исследований могилы будут переданы Министерству культуры.

Уточнения

Собо́р Пари́жской Богома́тери Нотр-Да́м-де-Пари́ — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа.

