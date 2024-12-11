Российские и белорусские студенты будут совместно создавать беспилотники

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Сахалинский государственный университет (СахГУ) и Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) начали сотрудничество в сфере подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: Wikimedia Commons by Vojska Srbije, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ дрон, беспилотник

Договорённости были достигнуты в рамках круглого стола с телемостом, где присутствовали представители высокотехнологичных компаний и органов исполнительной власти двух государств.

Мероприятие, организованное в честь 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, подчеркнуло важность укрепления образовательных и научных связей.

Инициативу проведения совместных международных проектов выдвинул БГТУ. Один из предложенных проектов — создание молодёжного конструкторского бюро на базе университета, по аналогии с уже действующим в СахГУ.

Молодёжное конструкторское бюро в СахГУ было создано весной 2024 года. На его базе студенты сотрудничают с сахалинскими компаниями ООО "ИННОМАТИК" и АНО "СОЦ ИТ", лидерами в области беспилотных систем.

Под руководством опытных наставников молодые специалисты разрабатывают и тестируют новые прототипы БПЛА. Первые результаты работы бюро уже дали старт пилотному образовательному проекту в области беспилотных авиационных систем.

Ректор СахГУ Александр Самардак пригласил студентов БГТУ на практику в СахГУ и предложил участие в совместных образовательных программах. Это создаёт новые возможности для обмена опытом и развития передовых технологий.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту

