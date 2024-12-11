Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы из Китая пробуют русские блюда не более одного раза
Салат, который запомнят: оригинальный рецепт к празднику
Новая российская технология улучшает энергосистемы летательных аппаратов
Пять советов по созданию стойких локонов, которые будут держаться весь вечер
Проект горнолыжной деревни в Адыгее передали на экспертизу
Шансонье Михаил Шуфутинский купил квартиру, чтобы хранить там свои награды и регалии
Сон собаки — зеркало её характера
Спите спокойно: 3 растения, улучшающих атмосферу в спальне
Запад предлагает Минску грабителей и наркоманов в обмен на пойманных шпионов

Российские и белорусские студенты будут совместно создавать беспилотники

1:43
Наука

Сахалинский государственный университет (СахГУ) и Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) начали сотрудничество в сфере подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

дрон, беспилотник
Фото: Wikimedia Commons by Vojska Srbije, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
дрон, беспилотник

Договорённости были достигнуты в рамках круглого стола с телемостом, где присутствовали представители высокотехнологичных компаний и органов исполнительной власти двух государств.

Мероприятие, организованное в честь 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, подчеркнуло важность укрепления образовательных и научных связей.

Инициативу проведения совместных международных проектов выдвинул БГТУ. Один из предложенных проектов — создание молодёжного конструкторского бюро на базе университета, по аналогии с уже действующим в СахГУ.

Молодёжное конструкторское бюро в СахГУ было создано весной 2024 года. На его базе студенты сотрудничают с сахалинскими компаниями ООО "ИННОМАТИК" и АНО "СОЦ ИТ", лидерами в области беспилотных систем.

Под руководством опытных наставников молодые специалисты разрабатывают и тестируют новые прототипы БПЛА. Первые результаты работы бюро уже дали старт пилотному образовательному проекту в области беспилотных авиационных систем.

Ректор СахГУ Александр Самардак пригласил студентов БГТУ на практику в СахГУ и предложил участие в совместных образовательных программах. Это создаёт новые возможности для обмена опытом и развития передовых технологий.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Полезные свойства миндаля и секрет его приготовления
Еда и рецепты
Полезные свойства миндаля и секрет его приготовления Аудио 
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно?
Экономика и бизнес
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно? Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Разметка есть, знака нет: правила парковки на спорных местах
Гарнир, который удивит: секрет приготовления картофеля
Сделайте Новый год безопасным для кошки
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Как финансовая политика Центробанка влияет на рубль
Как выбрать идеальный подвой для саженцев
Обрадовавшийся рождению сына Гоген Солнцев усомнился в своём отцовстве
Стать мускулистыми силачами мужчинам помогут эти лайфхаки
Ностальгия на тарелке: советские котлеты своими руками
Не игнорируйте эти 3 знака: когда выхлопная система автомобиля требует внимания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.