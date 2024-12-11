Российские и белорусские студенты будут совместно создавать беспилотники

Сахалинский государственный университет (СахГУ) и Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) начали сотрудничество в сфере подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Договорённости были достигнуты в рамках круглого стола с телемостом, где присутствовали представители высокотехнологичных компаний и органов исполнительной власти двух государств.
Мероприятие, организованное в честь 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, подчеркнуло важность укрепления образовательных и научных связей.
Инициативу проведения совместных международных проектов выдвинул БГТУ. Один из предложенных проектов — создание молодёжного конструкторского бюро на базе университета, по аналогии с уже действующим в СахГУ.
Молодёжное конструкторское бюро в СахГУ было создано весной 2024 года. На его базе студенты сотрудничают с сахалинскими компаниями ООО "ИННОМАТИК" и АНО "СОЦ ИТ", лидерами в области беспилотных систем.
Под руководством опытных наставников молодые специалисты разрабатывают и тестируют новые прототипы БПЛА. Первые результаты работы бюро уже дали старт пилотному образовательному проекту в области беспилотных авиационных систем.
Ректор СахГУ Александр Самардак пригласил студентов БГТУ на практику в СахГУ и предложил участие в совместных образовательных программах. Это создаёт новые возможности для обмена опытом и развития передовых технологий.
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