Удача на глубине: редчайший наутилус попал в объектив исследователей

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Тихого океана специалистам из Ocean Exploration Trust (OET), находящимся на исследовательском корабле E/V Nautilus, посчастливилось наблюдать необычное морское создание, которое крайне редко удается сфотографировать, а тем более снять на видео. Эксперты обнаружили четырех представителей палауского наутилуса (Nautilus belauensis) возле архипелага Палау в западной части Тихого океана.

Фото: https://www.inaturalist.org/photos/65398081 by https://www.inaturalist.org/users/2499978, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наутилус Палау

Осознав, какое удивительное зрелище предстало перед их глазами, ученые не смогли сдержать восторженных возгласов и смеха. Один из исследователей воскликнул, что это долгожданное событие наконец-то произошло, а другой с улыбкой отметил, что на это ушло целых 15 лет.

Согласно информации OET, эта встреча с наутилоидами стала первой для E/V Nautilus после более чем 1000 погружений с использованием дистанционно управляемого аппарата (ROV) на протяжении 15 лет. Видеоинженер и документалист экспедиции, а также видеоредактор OET Джейкоб Оттавиани поделился своими впечатлениями, сказав, что присутствовать в контрольном фургоне во время первой встречи с этим животным было поистине невероятно. Он отметил всеобщее волнение и искреннюю радость от того, что удалось увидеть то, на что все так надеялись.

Наутилус считается самым примитивным головоногим моллюском. Существует 11 различных видов камерных наутилусов, чьи раковины разделены на секции, помогающие им перемещаться подобно подводным лодкам.

На одном из видеороликов можно увидеть, как необычное создание передвигается по морскому дну, используя реактивное движение. Один из ученых прокомментировал, что животное как будто пыхтит.

Руководитель экспедиции и координатор операций OET Саманта Вишнак поделилась своими мыслями, сказав, что помимо очевидного события — встречи с наутилусом на борту одноименного судна Nautilus, было также сюрреалистично увидеть животное, чье строение тела и поведение практически не изменились со времен динозавров.

Уточнения

Наути́лусы — род головоногих моллюсков.

