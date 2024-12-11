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Почему одних кусают комары, а других нет

1:43
Наука

Некоторые люди остаются почти невидимыми для комаров, в то время как другие сталкиваются с постоянными укусами, даже используя защитные средства. Этот феномен объясняется уникальным химическим "почерком" воздуха, окружающим каждого человека.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комар

Комары ориентируются на углекислый газ, выделяемый с дыханием, отслеживая его облака на расстоянии до 50 метров. При приближении к человеку на расстояние около одного метра комары переключают внимание на такие факторы, как температура кожи, влажность и цвет одежды.

Ключевую роль играет микробиом кожи. Микроорганизмы, обитающие на поверхности тела, преобразуют выделения потовых желез в летучие соединения. Эти соединения, попадая в обонятельную систему насекомых, определяют их предпочтения.

Исследования показывают, что разнообразный состав микробов делает человека менее привлекательным для укусов. Например, бактерии рода Pseudomonas и Variovorax ассоциируются с меньшей активностью комаров.

Кроме того, изменения в микробиоме могут происходить в зависимости от состояния здоровья и других внешних факторов. Полностью контролировать этот процесс невозможно, но некоторые меры могут снизить риск укусов. Например, предпочтение светлой одежды и регулярная гигиена помогут уменьшить привлекательность для комаров.

Изучение этих механизмов раскрывает сложные биологические взаимодействия, влияющие на поведение насекомых. Это знание может быть полезно для разработки новых методов защиты от укусов.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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