Чем кольца Урана отличаются от других планетарных систем

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Кольца Урана продолжают удивлять учёных. Новые исследования показали, что самое яркое из них, эпсилон-кольцо, состоит из крупных ледяных объектов размером с мяч для гольфа и больше. Температура этого кольца составляет около 77 кельвинов, что эквивалентно -196 градусам по Цельсию. Эти данные получили благодаря использованию современных телескопов в Чили: Очень большого телескопа и ALMA.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech/B. Jónsson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Уран

Особенность кольца заключается в его структуре. В отличие от Сатурна, кольца Урана не содержат частиц микронного размера. Такие характеристики делают кольца Урана уникальными среди планет Солнечной системы. Считается, что крупные объекты удерживают тепло дольше, чем мелкие частицы, что объясняет их температуру, превышающую ожидаемую.

Исследование предполагает, что кольца, вероятно, формировались из разнородных материалов. Это могут быть остатки астероидов, фрагменты спутников или древние элементы, сохранившиеся со времён формирования Солнечной системы.

Астрономы отмечают, что ледяные частицы кольца медленно вращаются, что создаёт температурный контраст между дневной и ночной сторонами. Это объясняет способность объектов сохранять больше тепла, чем предполагалось ранее.

Продолжающееся изучение колец Урана не только раскрывает уникальность этой системы, но и помогает лучше понять процессы, происходившие в ранней Солнечной системе.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе.

