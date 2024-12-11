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В Египте найдена крепость с загадочным прошлым

Наука

На территории Телль-эль-Кедва в Египте обнаружены руины крепости, относящейся к 26-й династии — последней династии до завоевания страны персами в 525 году до н. э. Исследование показало, что крепость служила важным форпостом в защите региона, о чём свидетельствуют мощные стены, следы сражений и многочисленные находки, включая амулет с именем царя Псамметиха I.

Египетские барельефы
Фото: commons.wikimedia.org by Asta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Египетские барельефы

Крепость была построена из сырцового кирпича, а её стены, шириной до 7 метров, дополнены башнями. Позже на её месте был возведён другой военный объект, чьи стены достигали 11 метров в толщину и включали 16 башен. Археологи обнаружили помещения, заполненные песком и керамикой, предположительно использовавшиеся для укрепления стен и отвода дождевой воды.

В северо-восточной части крепости найдены ворота и помещение, вероятно, служившее жильём для стражников. В южной части раскопана стена длиной 85 метров, а в западной части выявлены остатки домов. Один из них содержал амулет с именем царя Псамметиха I, который объединил Египет, изгнав ассирийцев.

Установлено, что стены крепости повреждены в результате серьёзной атаки, что указывает на бурную историю этого объекта. Дальнейшие раскопки помогут раскрыть больше деталей о его роли в военной и политической жизни Египта.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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