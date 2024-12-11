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Загадочный свет в ночном небе: уникальное явление в Японии

1:35
Наука

На японских островах Хонсю и Хоккайдо было зафиксировано редкое природное явление — северное сияние необычного голубого оттенка. Это произошло 11 мая 2024 года, и только спустя несколько месяцев учёные из Университета Нагоя совместно с коллегами из Шведского института космической физики смогли изучить это событие.

полярное сияние
Фото: Wikipedia by paul morris, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
полярное сияние

Материалы, основанные на фото и видеозаписях очевидцев, были опубликованы в журнале Earth, Planets and Space.

Как правило, северное сияние на низких широтах имеет красный оттенок из-за свечения атомов кислорода. Однако в этом случае отмечалось голубое свечение, что вызвало интерес исследователей.

Сияние охватывало территорию длиной 1200 километров, расположенную на высотах от 400 до 900 километров, и впервые было замечено, что его структура повторяет магнитные линии Земли.

На данный момент не существует единого объяснения причины необычного оттенка. Одна из гипотез связывает голубой цвет с ионами азота, ускоренными под воздействием неизвестного механизма. Уточняется, что наблюдения указывают на существование процесса, ранее не изученного, который вызывает такое свечение.

Дальнейшие исследования подобных явлений способны раскрыть новые аспекты механизмов магнитных бурь и процессов в верхних слоях атмосферы, что может расширить понимание космических взаимодействий.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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