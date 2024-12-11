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Google ускоряет будущее: новый суперкомпьютер решает задачи быстрее всех

2:01
Наука

Достижение компании Google в области квантовых вычислений стало значимым шагом вперед. Новый квантовый компьютер, оснащенный чипом Willow quantum, демонстрирует вычислительные возможности, которые значительно превосходят современные суперкомпьютеры.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

Для сравнения, задачи, которые традиционные машины решают за миллиарды лет, этот компьютер способен выполнять за считанные минуты. Такое достижение приближает эпоху практического применения квантовых технологий, хотя массовое распространение технологии пока остаётся сложной задачей.

Главным отличием нового устройства является усовершенствованный чип Willow. Это решение снижает частоту ошибок, позволяя строить более масштабные и продуктивные системы. Такой прогресс открывает перспективы использования квантовых компьютеров в различных областях, от науки и медицины до коммерции и обороны.

Однако технологии квантовых вычислений всё ещё сталкиваются с серьёзными ограничениями. Для работы этих систем требуется поддержание экстремально низких температур и минимизация воздействия окружающей среды.

Это усложняет массовое производство и применение таких устройств. Несмотря на это, значительные инвестиции со стороны правительств, технологических компаний и венчурных фондов обеспечивают дальнейшее развитие.

Основатель Google Quantum AI Хартмут Невен подчеркивает важность этих результатов: они помогают определить направления, где квантовые компьютеры могут превосходить классические. Новый этап исследований уже сейчас предоставляет инструменты для анализа экономической целесообразности таких технологий и их практического внедрения.

Возможности квантовых вычислений обещают многократное ускорение обработки данных, что может оказать влияние на многие сферы жизни.

Уточнения

Суперкомпьютер (англ. Supercomputer, СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель) — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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