Наука или гуманность? Спор о тестах на животных в США

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В 2016 году, спустя всего неделю после инаугурации Дональда Трампа, бывший стратег Республиканской партии Энтони Беллотти выступил с резкой критикой исследований на животных, назвав их "болезненными, странными и бессмысленными". Но Беллотти представлял не организацию по защите прав животных, а новую группу под названием White Coat Waste Project, направленную на борьбу с расточительными, по их мнению, федеральными расходами на такие исследования.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обезьяна ест фрукт

Администрация Трампа предоставила благоприятную почву для инициатив группы, пишет издание Science. За четыре года она добилась значительных успехов: было закрыто несколько крупных проектов с участием животных, включая исследования никотиновой зависимости у обезьян, эксперименты на собаках в Департаменте по делам ветеранов и испытания на кошках в лабораториях Министерства сельского хозяйства США.

Кроме того, Агентство по охране окружающей среды (EPA) взяло курс на полный отказ от использования млекопитающих в химических тестах к 2035 году, а Конгресс обязал Национальные институты здравоохранения (NIH) рассмотреть альтернативы исследованиям на приматах.

Однако с приходом Джо Байдена в 2021 году влияние White Coat Waste Project ослабло. В этом году EPA отменила свой план поэтапного отказа от экспериментов на животных, что стало серьёзным ударом для группы.

Ситуация может измениться с возвращением Трампа и назначением новых чиновников. Роберт Кеннеди-младший, кандидат на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб, заявил, что намерен бороться с "пытками животных ради прибыли".

Ли Зельдин, рассматриваемый на должность главы EPA, выступил за прекращение экспериментов на собаках и кошках. Мартин Макари, возможный руководитель FDA, раскритиковал исследования на собаках, назвав их "варварскими".

Научное сообщество встревожено такими перспективами. Мелисса Трибелхорн из Северо-Западной ассоциации биомедицинских исследований предупреждает, что антисциентистский настрой может привести к отказу от фундаментальных исследований, необходимых для разработки новых методов лечения.

Организации по защите животных, такие как PETA, напротив, видят в новых политических условиях шанс продвинуть свои инициативы, включая план постепенного отказа от исследований на животных. По мнению PETA, большинство таких исследований не приносят реальных результатов для лечения людей, но учёные называют этот аргумент искажением научных реалий.

В ответ 27 научных обществ и академических учреждений направили в Конгресс письмо с призывом увеличить финансирование исследований на животных, подчёркивая их важность для экономики и науки. В 2023 году исследования, финансируемые NIH, создали экономическую активность на сумму 100 миллиардов долларов и более 400 тысяч рабочих мест.