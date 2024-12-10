Больше не роскошь: инсайдеры слили информацию о новом электрокаре Tesla

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В китайских медиа активно распространяются неподтвержденные данные о разработке Tesla нового, более доступного электромобиля — Model Q, чья стоимость, по предварительным оценкам, не превысит 30 000 долларов США. По информации источников, приближенных к компании, дебют нескольких новых моделей электрокаров намечен на начало 2025 года.

Фото: Tesla is licensed under Free More info Tesla Roadster

Инсайдеры утверждают, что запуск производства Model Q, известного под кодовым названием Redwood, запланирован на первую половину будущего года. Этот электромобиль, как сообщается, будет на 15% компактнее и на 30% легче, чем популярная Model 3. Кроме того, предполагается, что Model Q будет оснащен литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторными батареями, предлагаемыми в вариантах емкостью 53 и 75 киловатт-часов. Покупателям также предложат выбор между версиями с одним или двумя электромоторами.

Несмотря на обнадеживающие утечки информации, следует помнить, что данные сведения носят предварительный характер. Ранее сам Илон Маск заявлял о приостановке планов по созданию бюджетных электромобилей, объясняя это необходимостью сосредоточить усилия на разработке беспилотных транспортных средств Cybercab и Cybervan. Таким образом, анонс Model Q представляется довольно странным и неожиданным поворотом. Тем не менее, распространяемые слухи дают, хоть и, потенциально, ложную, но, все же, надежду на появление на рынке более доступного электромобиля от именитого производителя.

Остается только дождаться официального подтверждения или опровержения данной информации от Tesla.

Уточнения

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

