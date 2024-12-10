Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится
Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения
Ксения Бородина заявила, что написала в своей книге фигню
Как гормоны могут изменить твою кожу
Умные технологии против воров: что обязательно нужно установить

Больше не роскошь: инсайдеры слили информацию о новом электрокаре Tesla

1:49
Наука

В китайских медиа активно распространяются неподтвержденные данные о разработке Tesla нового, более доступного электромобиля — Model Q, чья стоимость, по предварительным оценкам, не превысит 30 000 долларов США. По информации источников, приближенных к компании, дебют нескольких новых моделей электрокаров намечен на начало 2025 года.

Tesla Roadster
Фото: Tesla is licensed under Free More info
Tesla Roadster

Инсайдеры утверждают, что запуск производства Model Q, известного под кодовым названием Redwood, запланирован на первую половину будущего года. Этот электромобиль, как сообщается, будет на 15% компактнее и на 30% легче, чем популярная Model 3. Кроме того, предполагается, что Model Q будет оснащен литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторными батареями, предлагаемыми в вариантах емкостью 53 и 75 киловатт-часов. Покупателям также предложат выбор между версиями с одним или двумя электромоторами.

Несмотря на обнадеживающие утечки информации, следует помнить, что данные сведения носят предварительный характер. Ранее сам Илон Маск заявлял о приостановке планов по созданию бюджетных электромобилей, объясняя это необходимостью сосредоточить усилия на разработке беспилотных транспортных средств Cybercab и Cybervan. Таким образом, анонс Model Q представляется довольно странным и неожиданным поворотом. Тем не менее, распространяемые слухи дают, хоть и, потенциально, ложную, но, все же, надежду на появление на рынке более доступного электромобиля от именитого производителя.

Остается только дождаться официального подтверждения или опровержения данной информации от Tesla.

Уточнения

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Рецепт драников, который понравится даже привередам
Еда и рецепты
Рецепт драников, который понравится даже привередам Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Последние материалы
Эксперт рассказал, какие альтернативные виды туризма популярны у россиян
Как добиться крупного лука: норму высева на вашем участке
Белоруссия запретила продажу гречки из России
Мать Александра Реввы заявила, что не собирается любить жену сына
Ёе талия — аномалия! Эта привычка по утрам поможет добиться плоского живота
Евгений Петросян высказался о браке с Татьяной Брухуновой: исправляю ошибки молодости
Туристам посоветовали посетить Врановское водохранилище в Чехии
Жизнь без боли: в России разработали нейроинтерфейс нового поколения
Правильная шаурма — легкость, вкус и минимум калорий
Правильный уход за помидорами после пересадки: как обеспечить крепкий рост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.