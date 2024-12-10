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Что такое зона боевых действий Солнца и почему это тревожит экспертов

2:56
Наука

Солнце готовится войти в новую фазу своего цикла, известную как "зона боевых действий". Это явление вызывает обеспокоенность экспертов по космической погоде из Lynker Space, которые предупреждают о возможных сильных всплесках солнечного ветра, представляющих угрозу для спутников на орбите.

Солнце
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце

Название "зона боевых действий" связано с корональными дырами, образующимися в этот период на поверхности Солнца. Эти гигантские структуры могут стать причиной мощных геомагнитных бурь, угрожающих спутникам. Такой период наступает после солнечного максимума — пика солнечной активности, который повторяется примерно каждые 11 лет.

Согласно прогнозам Lynker Space, опубликованным 15 ноября, пик солнечной активности, который ожидался в 2030 году, наступит раньше — уже в 2025 году. Это изменение связано с усилением солнечной активности за последние годы. Более того, наступление "зоны боевых действий" также ожидается раньше запланированного срока, что вызывает тревогу у учёных.

"Опасность крупных геомагнитных бурь в ближайшие годы вполне реальна", — отметил Скотт Макинтош, вице-президент Lynker Space.

Активность Солнца регулируется 11-летними циклами, в ходе которых его магнитный полюс меняется. В периоды высокой магнитной активности возникают солнечные вспышки, выбрасывающие облака заряженных частиц. Эти явления не только создают угрозу для спутников, но и вызывают завораживающие полярные сияния.

С 2019 года Солнце вошло в новый цикл активности, который, как предполагалось, достигнет своего максимума в 2030 году. Однако ускорение активности привело к пересмотру сроков: солнечный максимум наступил раньше и продлится как минимум до 2025 года. Это объясняет, почему "зона боевых действий" появится раньше, чем предполагалось.

Особенность этой фазы заключается в высоком уровне солнечных вспышек и бурь, которые могут сохраниться в течение нескольких лет после пика активности. Кроме того, завершение 22-летнего цикла Хейла приводит к столкновению магнитных полос на Солнце, что вызывает образование корональных дыр. Эти дыры порождают мощные порывы солнечного ветра, способные повлиять на работу спутников, а иногда и привести к их выходу из строя.

Несмотря на эти угрозы, для обычных людей "зона боевых действий" не представляет серьёзной опасности. Более того, она открывает возможность для охотников за северными сияниями: вероятность увидеть это природное явление в ближайшие годы значительно возрастёт.

Уточнения

Солнечная цикличность — периодические изменения в солнечной активности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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