Происхождение древних греков перестало быть научной тайной

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Часто ли вы задумывались о том, чем именно уникально греческое ДНК? Несмотря на повседневные сложности, которые порой ставят под сомнение психическое здоровье окружающих, наука утверждает: наше генетическое наследие действительно уникально. И это доказано исследованиями.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oi,_My_Arms_Are_Tired_(8797163064).jpg by cogdogblog Античные авторы были предшественниками "зеленых"

Генетическая связь с древними цивилизациями

Канал Evo Inception на YouTube в своем документальном фильме раскрыл удивительные факты. Основываясь на результатах генетических исследований, ученые выяснили, что древние цивилизации Греции — такие как минойцы и микенцы — имели локальное происхождение, а не были "привезены" из других регионов.

Как показали исследования ДНК, минойцы и микенцы обладали особыми генетическими характеристиками. Их митохондриальное ДНК, которое передается по материнской линии, и Y-хромосома, унаследованная от отца, свидетельствуют о том, что эти народы происходили от первых европейских земледельцев, заселивших Грецию тысячи лет назад.

Однако есть и другой интересный факт: 25% ДНК микенцев и минойцев связано с народами, жившими на территории современного Кавказа, Ирана и Армении. Микенцы также имели небольшую, но значимую генетическую связь с населением Евразии.

Что говорит современность?

Сравнивая ДНК древних греков с генетикой современного населения, ученые установили, что до 80% генетического материала микенцев сохранилось у современных греков. Это невероятное открытие демонстрирует, что даже спустя 4 000 лет, несмотря на многочисленные вторжения и миграции, основная часть древнего генетического наследия осталась практически неизменной.

Как это объяснить?

Минойцы и микенцы создали свои великие цивилизации самостоятельно, на основе местных традиций и заимствованных через торговлю идей. Эти культуры не были принесены извне; они развивались органично, сочетая элементы первых земледельцев, кавказских народов и местных охотников.

Таким образом, если кто-то утверждает, что древнегреческая культура была "завезена" извне, просто покажите ему научные данные.

Уточнения

Дре́вняя Гре́ция Элла́да (др.-греч. Ἑλλάς) — общее название территорий городов-государств (полисов), население которых составляли в основном древнегреческие племена: эолийцы, ахейцы, ионийцы и дорийцы.



Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

