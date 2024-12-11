Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонная раковина будет сиять. Вот как правильно её чистить
Купать или не купать: что важно знать о гигиене собак
Технология, которая ускоряет науку: суперкомпьютеры больше не нужны
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Италию и Ватикан с новогодними представлениями
Шарлотка-обманка становится очень вкусной, когда постоит и хорошенько пропитается яблочным соком
Как выбрать идеальный сорт капусты для вашего огорода
Мешают сбросить вес: названы шесть ошибок во время завтрака
Власти Турции заставили авиакомпании платить за задержки рейсов
Почему кошка игнорирует лоток: основные причины и решения

Происхождение древних греков перестало быть научной тайной

2:19
Наука

Часто ли вы задумывались о том, чем именно уникально греческое ДНК? Несмотря на повседневные сложности, которые порой ставят под сомнение психическое здоровье окружающих, наука утверждает: наше генетическое наследие действительно уникально. И это доказано исследованиями.

Античные авторы были предшественниками "зеленых"
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oi,_My_Arms_Are_Tired_(8797163064).jpg by cogdogblog
Античные авторы были предшественниками "зеленых"

Генетическая связь с древними цивилизациями

Канал Evo Inception на YouTube в своем документальном фильме раскрыл удивительные факты. Основываясь на результатах генетических исследований, ученые выяснили, что древние цивилизации Греции — такие как минойцы и микенцы — имели локальное происхождение, а не были "привезены" из других регионов.

Как показали исследования ДНК, минойцы и микенцы обладали особыми генетическими характеристиками. Их митохондриальное ДНК, которое передается по материнской линии, и Y-хромосома, унаследованная от отца, свидетельствуют о том, что эти народы происходили от первых европейских земледельцев, заселивших Грецию тысячи лет назад.

Однако есть и другой интересный факт: 25% ДНК микенцев и минойцев связано с народами, жившими на территории современного Кавказа, Ирана и Армении. Микенцы также имели небольшую, но значимую генетическую связь с населением Евразии.

Что говорит современность?

Сравнивая ДНК древних греков с генетикой современного населения, ученые установили, что до 80% генетического материала микенцев сохранилось у современных греков. Это невероятное открытие демонстрирует, что даже спустя 4 000 лет, несмотря на многочисленные вторжения и миграции, основная часть древнего генетического наследия осталась практически неизменной.

Как это объяснить?

Минойцы и микенцы создали свои великие цивилизации самостоятельно, на основе местных традиций и заимствованных через торговлю идей. Эти культуры не были принесены извне; они развивались органично, сочетая элементы первых земледельцев, кавказских народов и местных охотников.

Таким образом, если кто-то утверждает, что древнегреческая культура была "завезена" извне, просто покажите ему научные данные.

Уточнения

Дре́вняя Гре́ция Элла́да (др.-греч. Ἑλλάς) — общее название территорий городов-государств (полисов), население которых составляли в основном древнегреческие племена: эолийцы, ахейцы, ионийцы и дорийцы.

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Еда и рецепты
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях
Тарасова о допуске российских фигуристов на ОИ-2026: лучше так, чем вообще не выступать
45 тысяч евро за квадратный метр! На самый дорогой пентхаус в Риме нашёлся покупатель
Идеальные растения для ванной комнаты: что выбрать и почему
Новый год россияне могут встретить без мандаринов
Популярные соцсети стали причиной вымирания редких животных
Об этом мало кто знал: кофе спасает от диабета
Золото вышло из спячки после решительных действий Китая
Уникальный ИИ из Болгарии BgGPT удивил Европу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.