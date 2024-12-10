Глобальное потепление ставит под угрозу морскую экосистему

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Мойва, небольшая арктическая рыбка, играет ключевую роль в морских экосистемах. Каждый год она собирается для размножения, привлекая внимание множества хищников, включая атлантическую треску. В этом году учёные из Массачусетского технологического института и Норвежского института морских исследований стали свидетелями редкого масштабного события хищничества.

Фото: unsplash.com by Alex Wigan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица над морем

Наблюдать за подобными явлениями в открытом океане — настоящая задача для исследователей. Чтобы справиться с этим, команда использовала передовую широкополосную технику визуализации (Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing, OAWRS). Этот метод позволяет фиксировать огромные скопления рыб с помощью звуковых волн, создавая в режиме реального времени изображения перемещений косяков на площади в сотни квадратных километров.

Для точного анализа взаимодействий между видами исследователи применяли мультиспектральный акустический метод. Это позволило им различать мойву, обладающую маленькими плавательными пузырями, от трески с более крупными пузырями, которые вибрируют на других частотах.

Наблюдения в Баренцевом море у берегов Норвегии начались с того, что мойва разрозненными группами искала места для размножения. В течение дня рыбы начали объединяться в плотный косяк длиной около 10 километров, насчитывавший порядка 23 миллионов особей.

Этот косяк вскоре привлекло внимание трески, которая также начала группироваться. Вскоре около 2,5 миллионов тресок объединились для охоты. Итог оказался впечатляющим и трагическим: за несколько часов более половины популяции мойвы, свыше 10 миллионов особей, было съедено.

Мойва является основным источником питания для множества видов — от трески до морских птиц и тюленей. Сокращение её численности может спровоцировать эффект домино, угрожая целым экосистемам. Исследователи предупреждают, что глобальное потепление может усилить подобные события. Из-за таяния арктических льдов мойва вынуждена перемещаться дальше для размножения, становясь лёгкой добычей хищников.

Использование OAWRS в будущем поможет изучить и защитить другие виды. Выявление "горячих точек" хищничества станет важным шагом для сохранения морской экосистемы, которая всё чаще сталкивается с вызовами изменения климата.

Уточнения

Ба́ренцево мо́ре (норв. Barentshavet, до 1853 года — Му́рманское мо́ре, Ру́сское мо́ре, Мурман, у поморов — Студене́ц) — окраинное море Северного Ледовитого океана. Омывает берега России и Норвегии.



Мойва или уёк (лат. Mallotus villosus) — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых (Osmeridae).



Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

