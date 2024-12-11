Уникальный ИИ из Болгарии BgGPT удивил Европу

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

BgGPT — уникальный искусственный интеллект, говорящий на болгарском языке, созданный Институтом INSAIT.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Эта технология, основанная на современных языковых моделях, делает Болгарию первой страной в Европе с собственным национальным чатом. Важной особенностью является открытый доступ к технологии, что выделяет BgGPT среди аналогов.

"Я часто использую BgGPT для перевода и корректировки текстов. Конечно, не спрашиваю, как сделать бомбу, но надеюсь, что он не ответит", — делится докторант INSAIT Антон Александров.

По его словам, искусственный интеллект помогает улучшить коммуникацию, предлагает доступ к актуальной информации и вдохновляет на инновации.

Роль молодых талантов в развитии технологий

Димитр Димитров, исследователь INSAIT, подчеркивает значимость создания полезных продуктов.

"Мы всегда ищем пути для улучшения BgGPT", — добавляет он. INSAIT предоставляет возможность работать на мировом уровне, что удерживает молодых специалистов в стране. "Многие талантливые люди уезжают за границу, но с INSAIT у них появляется шанс развиваться дома", — говорит Димитров.

Антон Александров вспоминает, что мечтал вернуться в Болгарию ещё во время учебы в Швейцарии. INSAIT стал для него шансом продолжить научные исследования на родной земле.

Открытость как преимущество

В мире существует жёсткая конкуренция между закрытыми и открытыми платформами искусственного интеллекта. Закрытые решения ограничивают пользователей в доступе к технологиям, а BgGPT, напротив, предлагает открытый подход. Это не только поднимает репутацию Болгарии как технологического лидера, но и создаёт социальный эффект, способствуя возвращению талантов из-за рубежа.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

