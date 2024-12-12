68% марсианских бурь предсказуемы: в чем их причина

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере раскрыли причину масштабных пылевых бурь на Марсе, которые способны охватывать всю планету. Эти явления представляют серьезную угрозу для работы марсоходов, посадочных модулей и, в будущем, для пилотируемых миссий. Результаты исследования опубликованы на сайте Американского геофизического союза (AGU).

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Как пыльная буря выводит технику из строя

Марсианская атмосфера слишком разрежена для сильных ветров, способных разрушать конструкции. Однако легкая пыль легко поднимается и прилипает к любой поверхности. Это стало фатальным для марсохода NASA Opportunity в 2018 году: буря лишила его доступа к солнечной энергии, что привело к полному прекращению работы.

Что провоцирует пылевые бури

Для исследования команда ученых использовала данные с аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Они сосредоточились на изучении двух погодных явлений, известных как марсианские штормы A и C. Результаты показали, что около 68% масштабных бурь начинались после резкого повышения температуры поверхности.

Планы на будущее

"Пыльные бури оказывают значительное влияние на марсоходы и посадочные модули на Марсе, не говоря уже о том, что произойдет во время будущих пилотируемых миссий", — подчеркивают ученые.

Команда планирует использовать открытие для разработки системы прогнозирования погоды на Марсе в реальном времени. Это поможет заранее предотвращать риски, связанные с пылевыми бурями.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

