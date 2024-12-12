68% марсианских бурь предсказуемы: в чем их причина

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере раскрыли причину масштабных пылевых бурь на Марсе, которые способны охватывать всю планету. Эти явления представляют серьезную угрозу для работы марсоходов, посадочных модулей и, в будущем, для пилотируемых миссий. Результаты исследования опубликованы на сайте Американского геофизического союза (AGU).
Как пыльная буря выводит технику из строя
Марсианская атмосфера слишком разрежена для сильных ветров, способных разрушать конструкции. Однако легкая пыль легко поднимается и прилипает к любой поверхности. Это стало фатальным для марсохода NASA Opportunity в 2018 году: буря лишила его доступа к солнечной энергии, что привело к полному прекращению работы.
Что провоцирует пылевые бури
Для исследования команда ученых использовала данные с аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Они сосредоточились на изучении двух погодных явлений, известных как марсианские штормы A и C. Результаты показали, что около 68% масштабных бурь начинались после резкого повышения температуры поверхности.
Планы на будущее
"Пыльные бури оказывают значительное влияние на марсоходы и посадочные модули на Марсе, не говоря уже о том, что произойдет во время будущих пилотируемых миссий", — подчеркивают ученые.
Команда планирует использовать открытие для разработки системы прогнозирования погоды на Марсе в реальном времени. Это поможет заранее предотвращать риски, связанные с пылевыми бурями.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!