ИИ узнал, как мозг обгоняет ваш реальный возраст

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Эмори (США) сделали важный шаг в понимании процессов старения мозга. Они обнаружили 13 белков в крови, которые могут указать на темпы когнитивного старения. Это открытие основано на масштабном анализе данных, собранных у почти 11 тысяч участников проекта UK Biobank.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Мозг

Впервые исследование такого масштаба объединило данные МРТ-сканирования и искусственный интеллект. Учёные использовали изображения мозга для создания модели ИИ, способной предсказывать возраст человека.

Алгоритм анализировал размеры и связи различных областей мозга, показывая удивительно точные результаты с погрешностью всего в 2,7 года.

Используя разработанную модель, исследователи изучили группу из 4700 человек со средним возрастом 63 года. Особое внимание уделялось разнице между фактическим возрастом участников и возрастом их мозга, рассчитанным ИИ.

Выяснилось, что значительный разрыв между этими показателями указывает на когнитивное старение и может быть предвестником заболеваний, таких как деменция или инсульт.

Кроме анализа мозга участники исследования сдали образцы крови. Это позволило выделить 13 белков, уровень которых коррелировал с процессами старения. У восьми из них уровень был повышен, а у пяти — понижен у людей с признаками стареющего мозга.

Исследователи считают, что эти белки могут быть биомаркерами, способными оценивать риск когнитивных нарушений.

"Наши результаты открывают новые возможности для диагностики и прогнозирования возрастных заболеваний мозга", — отметили авторы исследования.

В дальнейшем это может привести к созданию методик раннего обнаружения деменции и инсульта, а также к разработке персонализированных подходов к лечению.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

